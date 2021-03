Esta y otras frases más dijo el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, en su visita a la ciudad de Salta y en su participación en una reunión dirigencial que se dio en la fundación COPAIPA donde participaron todos los referentes y dirigentes del Frente de Todos. (Mario Molina)

En la reunión con referentes el ministro manifestó su preocupación por la pandemia y el rebrote que se viene generando en la provincia en los últimos días, en este sentido dio a conocer detalles de fondo sobre lo que el Gobierno nacional viene generando y articulando con las provincias como ser políticas públicas que contengan la crisis sanitaria y social.

Por otro lado, recalcó que “La unidad” fue la clave para ganarle al Macrismo y este es el camino, «necesitamos ampliar el Frente en este sentido creemos que no estamos para correr a nadie por lo contrario sumar a todos los que vengan esa fue nuestra tarea desde los comienzos cuando el Frente se formó y es lo que Cristina y Alberto nos pidió”.

En la reunión participaron: Lucas GODOY DIP Nacional, Alcira Figueroa dip Nacional, Gonzalo Quilodrán director del ENACOM, PAMELA ARES, Gustavo Solís intendente de Rosario de la Frontera, Elia Fernández del Frente Grande, Jorge Guaymas Sec General de CAMIONEROS, Franco Hernández DIP Provincial de Tartagal entre otros.

INTERNAS

En este sentido la Diputada Nacional Alicia Figueroa en uso de la palabra manifestó «En esto de los cargos soy nueva recién en octubre asumí, pero acompañé este Gobierno Nacional y Popular junto a mi familia que hoy está acompañándome porque somos una familia que siempre nos interesó la política y los espacios de poder y bueno decirles que como descendiente de Aymara nosotros nos regimos por principios de convivencias amayua amaquele mua ‘NO SEAS MENTIROSO , NO SEAS LADRON , Y NO SEAS FLOJO’ Y debemos decir que con esos principios desde que estamos en la función desde Lihue que fue concejal 2 periodos, estamos más pobres porque tenemos más cosas para compartir desde el sueldo hasta los recursos que administramos y también no estamos más tristes si no estamos más satisfechos porque seguimos la tradición de los compañeros y compañeras que fueron familiares nuestros de detenidos y desaparecidos que soñaron un mundo mejor como dijo Pamela hace años que en Salta no tenemos un GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR y no es solamente porque ellos los Oligarcas ocuparon el poder y acapararon los recursos naturales y minerales de la Provincia si no porque nosotros no fuimos convincentes en la sociedad que nos rodea en la manera de hacer política yo creo que nos falta coherencia nos falta mucho”.

La diputada además tirò una autocritica:»no fuimos convincentes en la sociedad que nos rodea en la manera de hacer política yo creo que nos falta coherencia nos falta mucho si bien nosotros tenemos los principios pero no somos totalmente fieles a esos principios y lo digo por nosotros no cuantas veces me tente no, cuando la gente me decía porque no tenes una camioneta como todos los políticos tienen no yo no estoy diciendo que me hace falta una camioneta porque realmente hace falta no para llevar a trabajar a la gente que se queda y no puede salir por los malos caminos que tenemos en el interior no. simplemente digo que NO TENEMOS QUE ROBAR y no tenemos que ser mentirosos con la gente, falsos e hipócritas, a ver en las luchas de los que estamos acá cuantos acompañan ahora está la lucha de los trabajadores de la salud a ver cuántos acompañan y bueno nos falta muchísimo comprometernos con los trabajadores Municipales que están mal pagados en todos los municipios , las escuelas están caídas prácticamente no tienen conectividad desde hace 5 años con Cristina todos tenían conectividad. Aahora con este Gobierno nadie tiene conectividad no tienen agua , se nos muere gente de hambre y de sed mientras tanto seguimos mirando para otro lado peleándonos entre nosotros por un cargo y seguimos en esa, a veces no tenemos idea de cómo salir adelante y se tiene que concurrir a copiar lo que el otro hace con esto quiero decir que tenemos que hacernos una autocrítica , esta muy bien que reconozcamos los logros que hemos tenido hasta ahora porque si no yo no estaría hablando hoy acá por qué se debe al trabajo que realizaron todos ustedes y lucharon para que tengamos legisladores pero creo que estamos en un momento reflexivo que nos trajo la pandemia y poder ver donde estamos parados y para donde queremos y ansiamos ir a buscar esa Provincia que los y las salteñas nos merecemos entonces decirles que cuenten con nosotros y nuestro grupo de trabajo.

Además Figueroa contò sus malos tragos dentro del PV: «Aunque a mí me echaron del Partido de la Victoria pero igual yo sigo militando en el frente de todos porque debe ser que quizás sea para bien que me hayan sacado porque yo siempre saco lo positivo de las cosas y no pelarse en esta tenemos que estar todos juntos unidos para ganar en Agosto.» terminó diciendo la Diputada .

MOVIMIENTO OBRERO

En este sentido tomó la palabra el secretario general del Gremio de Camioneros Jorge Guaymas

«Nosotros no realizamos ninguna crítica al gobierno por creemos que este gobierno está haciendo las cosas bien y esto se reflejara en agosto cuando reventemos las urnas en las elecciones nacionales porque Alberto y Cristina vienen trabajando codo a codo desde el momento 1 de la pandemia por los trabajadores, los jubilados, y por los que menos tienen ese es el verdadero termómetro de una elección es saber elegir de qué lado estar en un momento difícil como este Alberto eligió estar del lado de la gente esa es la diferencia».

LAS PASOS NACIONALES

En esta oportunidad el ministro del Interior Wado de Predo remarcó un indicador muy importante en el último tiempo se vio manifestaciones de grupos minúsculos que se manifestaban a través de marchas piquetes etc. Pero la gran mayoría de las Organizaciones Políticas estaban adentro de sus casas cuidándose y siguiendo el protocolo de seguridad.