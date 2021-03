Así lo describieron desde la Fundación volviendo a Casa tras la utilización por parte de la legisladora de una actividad con mujeres víctimas de violencia de género.

Se convirtió en la candidata más votada de la mano de otros hombres de la política y terminó ocupando una banca en la Cámara de diputados, pero como recordarán tuvimos a un Alfredo Olmedo como diputado nacional, no es de extrañarse, son los legisladores que supimos conseguir.

Como recordarán también se hizo conocida por el programa Tribu Urbana que se emitió por el viejo Canal 11, lugar donde protagonizó varios conflictos con sus pares. Llegó a tener apreciaciones machistas incluso con sus compañeras. Si no lo recuerdan; dijo alguna vez que muchas periodistas ocupaban un mejor lugar que ella sólo por ser “portadoras de espermatozoides vip”, según retrataron algunos comunicadores locales a quienes Juárez recientemente trató de “desvelados que se levantan y escriben cualquier boludez”, solo por reflejar lo que ella hace y dice.

Esta semana y luego de desmentir a las mujeres de la Fundación Volviendo a casa sobre una denuncia pública que hicieran sobre su accionar al usar a mujeres víctimas de violencia, Juaréz no solo se enojó con quienes reflejaron las críticas de las mujeres sino que mintió al decir que desconocía a la Fundación.

Te puede interesar: Oportunismo político | Tratan de “descarada” a la diputada Juárez

“Yo no tengo relación con esa fundación, esa foto fue por unas chicas particulares que me pidieron que la ayude con la asesoría jurídica. Después la policía comunitaria me pidió unas fotos y esa es la foto que publiqué”, se excusó la diputada “Es todo re mentira”, dijo. Desde la Fundación le recordaron que estaba difundiendo un flyer en el que justamente se nombraba a la fundación. La diputada sin embargo siguió negando toda relación e hizo públicas fotos de mujeres vulneradas cuando anteriormente se le había solicitado que por favor no lo hiciera.

Así lo señalo Isabel Soria, presidenta de la Fundación, quien describió que la diputada quiere hacer campaña política con las mujeres víctimas de violencias quienes acudieron a la legisladora para saber si podía ayudarlas y así cumplir con su labor por el que recibe un sueldo del estado.

“Los que nos molesta tremendamente es que dos veces se le pidió a ella estando ese día en la actividad que llevamos adelante desde la fundación- que como se vio en el flyer, sale desde la secretaria de justicia, que la actividad se hacía dentro de la Fundación volviendo a casa- que no se tomen fotografías y que no se iban a hacer publicaciones. La idea era que un grupo de personas de los 33 equipos de trabajo que están dentro de la Fundación, algunas mujeres en situación de violencia de género y familiar que necesitaban asesoramiento y debían sacar sus dudas acercarles ayuda y por eso pedimos un equipo de abogades, por eso se le pidió la reunión y por eso también se le pidió que no haga publicaciones. El enojo mío es que hizo oídos sordos y ni siquiera cuenta la verdad porque ella dice que llevó a un grupo de mujeres determinadas, asesoramiento jurídico cuando no es así, por qué la actividad fue en la Fundación”, explicó Soria.

“Desde Volviendo a casa trabajamos directamente con las instituciones ya sea con la secretaria de derechos humanos, de justicia o desarrollo social, está totalmente prohibido que se haga campaña política. Incluso a las chicas se les ha dicho en más de una oportunidad que si ellas quieren participar de la política lo hagan por fuera de la fundación. En la Fundación hay personas de diferentes partidos políticos pero la Fundación es apartidaria. Incluso dentro hay mujeres que están a favor y otras en contra del aborto por ejemplo y lo mismo seguimos trabajando en armonía. Por eso es que cuando hacen estas jugadas, es muy bajo el oportunismo político, el descaro”, manifestó Soria.

Agregó además que desconoce el trabajo de la diputada “no la conozco dentro de la lucha por los derechos de las mujeres, la conozco solamente por los programas de televisión pero después desconozco su trabajo político por las mujeres, nunca fue una referente. Sí me enteré que en este tiempo que lleva como diputada de los escándalos y porque es una persona violenta y sumamente conflictiva, es lo único que conozco de ella. Desconoce toda la historia del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres, es una mujer que no está a la altura de ninguna representación del feminismo por lo menos para mí”.

En tanto que Lorena otra de las integrantes de la Fundación señaló: “Me siento muy triste con esta situación ya que yo fui la que solicité la ayuda por medio de su secretaria a la cual ubique en el facebook ya que los números que tenía nunca respondió la señora Mónica Juárez, lo tenía ya que en su momento trabajé en las elecciones para la actual Diputada Mónica Juárez con mi compañera es más me conoció elaborando pizzas a uno de los grupos de mujeres que hoy en día están en la fundación volviendo a casa espacio que se nos dió sin pedir nada a cambio al contrario brindando contención ya que somos en su mayoría mujeres sobrevivientes o que están pasando el crudo proceso de salir de este flajelo que es la violencia de género, por la cual me contacte repito con la secretaria brindando una audiencia a la cual se presentó mi compañera ya que todas trabajamos como equipo a solicitar asesoramiento legal para las compañeras y en todo momento se dejó en claro que no se puede publicar ninguna imagen por cuestión de seguridad de las mujeres ya que nosotras más alla de derivar los casos no revictivizamos a la víctima preguntándole porque o para que necesita la asesoría creo que eso es algo en lo que la señora diputada también se equivocó en mencionar los casos sobre lo que se consultó y el subir las fotos expone a las compañeras realmente decepcionada por la actitud tomada ya que desde la fundación volviendo a casa y desde el equipo de asesoramiento se le aclaró que no debe hacerse publicación alguna y menos con fotos. Además tenemos los mensajes de la compañeras molestas con la actitud y sobre todo con la negación de haber articulado con la fundación en esta actividad con un flayer creado por ellos y estos hablando de 33 Cooperativas y 22 en el interior creo que estos números los conoce a la perfección y sobre todo no se respetó de guardar la integridad de la mujer”.