El puesto vacante en la máxima instancia jurisdiccional salteña mantiene a varios candidatos a ocuparlo en la puerta giratoria de las principales tailor shop. En el menú hay de todas las variantes que se pueda demandar e imaginar, tanto a nivel académico como respecto a perfil doctrinario. Los que siguen son algunos de los apelativos que se escucharán en los próximos días.

El solapado vencimiento del mandato del juez decano de la Corte de Justicia a fines del año próximo pasado parecía que traía implícito el acuerdo político para el novel ex senador nacional Rodolfo Urtubey (h).

Lo cierto de esto es que pareciera que tal acuerdo nunca fue cerrado y por el contrario hoy se rumorea que en la intimidad del flamante gobernador se analiza y testean los nombres de variados letrados del foro local, donde algunos con notables pergaminos y otros con pedigreé portadores de apellidos entre insignes y vende humos…

Así también se vislumbran acciones desordenadas surgidas desde las propias colinas del Grand Bourg con nombramientos de autoridades superiores que no durarán más de tres meses para pasar a ocupar poltronas institucionales del Poder Judicial y Ministerio Público local con la estrenada marca registrada #SáenzGobernador.

El #ZorroDelSanBernadoRuberto empieza a desplegar una táctica sugestiva…sus principales espadas jurídicas cumplen un corto rol institucional en el Poder Ejecutivo para luego pasar a las alfombras del Poder Judicial, tal es el caso del antiguo letrado que ocupara el sillón de la Procuración Municipal y hoy Fiscal De Estado de la provincia Juan Agustín “TheChiefOfApesCésar” Pérez Alsina o el maduro legista cerrillano Pedro Oscar “Del Milagro” García Castiella…

Y a su vez hacer circular otros nombres de menor envergadura pero que responden a vernáculos intereses locales hasta casi espúreos…tales son los del actual decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la UCaSal, el conocido y vituperado Edu Romani o también el primogénito de un otrora prohombre de la política salteña que viene desempeñando el rol de jefe jurídico del ex banco provincial hoy el poderoso Macro S.A., Rafaelito Gómez Diez, no quedándose atrás el hoy quisquilloso senador por la capital postulando el nombre también de su primogénito Francisco Durand Casali para intentar obtener poltronas en la Ciudad Judicial y tampoco podría falta el género femenino con una letrada siempre predispuesta y gentil, aunque con limitados alcances jurídicos, como la ex, de varios, Pamela Calletti…

Y como si fuera poco, para confundir aún un poquito más, se prohíjan alas para la presunta vuelta al reducto jurisdiccional mayor de Abel Cornejo Castellanos.

Entre la audacia y el cálculo…entre el sometimiento y la anarquía…entre la táctica y la estrategia… o entre la desprolijidad y el desparpajo…

Dr. Queco Jones