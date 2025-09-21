El descalabro súbito de Casa Rosada desencadenado por una particular elección bonaerense nos terminó de develar el Castillo De Naipes Mileìsta.

Cuando el instrumental financiero se usa solo para fines sectarios, pasa lo que pasa.

El populismo de izquierda redistribuye el ingreso entre amigos locales y el populismo de derecha facilita el envío de utilidades de los amigos al exterior. El primero emite sin contención, el segundo apuesta a la timba financiera.

Pero no son las dos únicas salidas por cierto…

Ese es el escenario que decidieron enfrentar variados dirigentes políticos, de distintos orígenes partidarios, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Justo es reconocerlo que el que lleva la delantera es el otrora ministro de Economía de la provincia de Córdoba del recordado por su perseverancia, el extinto José Manuel De la Sota, es decir el ex gobernador, contador Juan Schiaretti con su originario hacemos por nuestro país que se alzara con una cifra cercana a los 2 millones de votos en el 2023.

Todo indica que la evolución de esa mirada en el actual proceso electoral es lo que se denomina Provincias Unidas pero ahora con una impronta ejecutora, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz en principio motorizaron una imprescindible mirada federal. Dos peronistas, dos radicales y uno del pro, una multipartidaria ejecutiva.

Por supuesto que ciertos intereses condicionan la voluntad y pertenencia originaria tales los casos del gobernador Cornejo de Mendoza, Frigerio de Entre Ríos, Valdés de Corrientes, Zdero de Chaco por ejemplo.

En el Noa neoperonista, con Jaldo de Tucumán, Sáenz de Salta, Jalil de Catamarca, Quintela de la Rioja y el acompañamiento del radical camaleónico Zamora de Santiago del Estero, pareciera que les convence más manejarse distante de armados políticos confrontativos en lo electoral y centrarse en el gestión cotidiana.

Párrafo aparte la lógica posición de los mandamases de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma.

En el ranking de poderío electoral argentino, el primer tercio de los 24 estados distritales está compuesto de la siguiente manera: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Caba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Salta. Lo que plasma indubitablemente el casi obligado enancamiento federal de las últimas cuatro y del resto de las provincias.

Este es el gran desafío que el Gobernador Gustavo Saenz viene cavilando desde su originario y temeroso armado de primero Los Salteños.

Sus vínculos con Fuerza Patria desde Sergio Massa hasta Juan Urtubey, se traducen dentro de su propio gobierno desde lo económico hasta en el funcionariado y que también se hace extensivo a la municipalidad capitalina.

Pero a su vez, su vocación innata de gestionador, lo inclina a las necesidades guturales del presidente de la nación u otras de La Jefe…

El dato de la realidad es que en diputados de la nación seguirá teniendo margen de anticuchos a la parrilla; y en el senado nacional como siempre tuvo aliados, pareciera que ello lo empujó a una propuesta edulcorada…Flavia Royón transita la delgada línea roja desde Massa hasta Milei y en tanto, Juan Urtubey como el “Oso” Leavy son parte del empresariado político asociado…que podrán reemplazar a Juan Romero de alguna forma.