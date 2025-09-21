La Academia Legatto celebró la llegada de la Primavera con una propuesta pensada especialmente para los más pequeños. Entre música, disfraces y sonrisas, la artista Mily Ibarra fue la gran protagonista de la jornada del sábado 20, compartiendo historias y poesía que despertaron la imaginación de chicos y grandes.



Uno de los momentos más esperados fue la narración de “La regadera misteriosa”, el entrañable texto de María Elena Walsh, que relata las peripecias de una regadera capaz de llenarse de leche, jugo de naranja o incluso cerveza los domingos, pero que —misteriosamente— jamás se vaciaba. Con ternura y humor, Ibarra logró captar la atención de todos los presentes, generando un clima de juego y encanto primaveral.



Además de la literatura, hubo espacio para la música y la creatividad, con los niños disfrazados que llenaron de color las instalaciones de la academia.



Como cierre, Mily Ibarra agradeció la invitación y compartió con las familias un fragmento de Antonio Machado sobre la Primavera y la libertad, palabras que resonaron con fuerza:



“En la primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie lo podrá detener… Si conseguimos que una generación, una sola generación crezca libre… ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad”.



Con este mensaje esperanzador, la Academia Legatto dio la bienvenida a una nueva estación, celebrando la infancia y la magia de la palabra.