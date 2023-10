Sobraron puteadas y exabruptos. El país está al borde de la desesperación. Las alianzas se forman y se deshacen con ansias. A algunos no los une el amor ni el espanto, sino el odio. A otros, la pasión por el robo.

Radicalismo, doblado y roto

El ballotage volvió a dividir al radicalismo. Y Vásquez disparó con munición gruesa. No sabemos si tiene razón, ni nos importa, pero tiene los mejores insultos de la semana: Trató a Correa de “vedette del Maipo venida a menos”. El dirigente dijo que “la gente sigue a Milei por una cuestión de actitud, aunque diga un montón de estupideces”, y que “la sarta de pusilánimes que hay en el Partido Radical es una vergüenza”. En cuanto a la postura de la dirigencia de la UCR a nivel nacional, que aseguró que no acompañará a ninguno de los candidatos a la presidencia, opinó: “Les cayó la ficha después de haber sido unos arrastrados. Morales me parece el corrupto más grande, un inescrupuloso con una falta de ética total y absoluta… a Lousteau no lo conozco”.

Asimismo, en diálogo con FM Noticias, sostuvo que “Juntos por el Cambio no existe hace ya casi un año y fue todo un engaño, al igual que Miguel Nanni simulando ser candidato a gobernador para recibir dinero y luego postularse como diputado nacional, haciendo un trueque con Sáenz”. Planteó además que “JxC tenía todo para gobernar, pero hicieron todo lo posible para no llegar, porque les conviene ser diputados o concejales, estar en la legislatura y no lidiar con los problemas de la gente. En ese sentido, el peronismo, hay que aplaudirlo desde mi papel de oposición y adversario, con muy poca intelectualidad y preparación, dicen: ‘Yo quiero dirigir el barco, ya sea grande o pequeño’, y eso es la política, la búsqueda del poder”.

Palitos pa la Liendo

El Frente Plural sigue despechado. Liendo intentó apoyar en las redes la alianza de Juntos por el Cambio con Milei y desde Twitter, el Frente Plural salió a responderle: “Qué importante hubiera sido apoyarla (por Bullrich) en las elecciones generales. La soberbia, odio e ignorancia de algunos dirigentes cancelaron la posibilidad de cambio en Argentina. Ahora elijan entre CONTINUIDAD o un SALTO AL VACÍO, nosotros seguiremos militando por el CAMBIO.” Casi en la misma línea se expresó el actor y comediante Alfredo Casero, quien se desahogó a través de un video que difundió en sus redes sociales, por la interna latente en Juntos por el Cambio (JxC). Se mostró molesto con los dirigentes de la coalición opositora, además de condenar el pacto de Bullrich con Milei. “No solamente no escucharon, sino que se desentendieron de lo que les dije”, esgrimió el artista al principio del video. “El daño que hicieron peleándose y rascándose entre ustedes, con ese tonto de Jujuy (en referencia a Gerardo Morales), Lousteau, no sirven para nada”, añadió furioso el comediante.

Paciente psiquiátrico

Javier Milei, desencajado en una entrevista, dijo: “yo estoy en el medio de sus sábanas.” El candidato de La Libertad Avanza tuvo un momento de inestabilidad emocional frente a las cámaras. Pasó del llanto a la irascibilidad por supuestos murmullos que escuchaba, y al éxtasis por los “likes” de su meme con Patricia Bullrich. Cerró con una polémica metáfora que, una vez más, tuvo su cuota de perversión. No es la primera vez que el candidato a presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) muestra desvaríos, gestos desencajados o frases sin conexión, pero la de anoche en el canal A24, por el contexto y los episodios que vienen sucediendo desde su derrota en las generales y de cara al ballotage contra Sergio Massa, es paradigmática, y motivó viralizaciones, reacciones de la opinión pública y seguidores anunciando que después de verlo ya no podían votarlo. Uno de los puntos más extremos fue el momento en que se explayó sobre su unión con Patricia Bullrich, quien hasta la semana pasada lo había criticado con frases como “montonera tirabombas asesina”. Habló de los “likes” de su publicación del león y el pato en Instagram como reflejo de los votos que tendría esa nueva alianza, y volvió a recurrir a una metáfora relacionada con el sexo o la perversión. Aseguró: “Así como hay un salame, o tres salames opinando desde una computadora, sabe qué, mientras esos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.” En el fondo, no es gracioso. La situación recordó mucho, demasiado, a la escena de la película Joker, en la que el personaje central es entrevistado en televisión, solo que el actor no logra gesticular como un demente, algo que sí hizo Milei.

Otra vez la Plaza rota

A pesar de que Juan Carlos Romero intentó defender las obras de su hija, Bettina Romero, lo cierto es que los desastres hablan por sí solos. Esta semana se rompió la fuente de la Plaza 9 de Julio. Al parecer, una bomba de agua se rompió y se requerirán reparaciones. Un medio se quejó: “La cantidad que se gastó y la falta de mejoras evidentes en la plaza son motivo de preocupación. Se esperaba que esta inversión transformara el lugar en un espacio público atractivo, accesible y seguro, pero hasta el momento, es difícil ver los resultados”. Un montón de dinero desperdiciado, y hay que mirar con mucho cuidado para notar la diferencia con la plaza anterior.

Macri también escucha voces

El expresidente Mauricio Macri nunca fue una luminaria, pero a veces se excede. Esta vez parece que fue Antonia, su hija de 11 años, quien le sugirió que impulsara la alianza con Milei. La realidad política parece un sketch de “Todo por dos pesos”. Milei escucha voces en su cabeza y habla con su perro muerto. La ruptura de Juntos por el Cambio la decidió Antonia, según Macri. Esto es así: la oposición está en manos de un perro muerto y de una niña de 11 años.