Fueron las palabras de la jefa comunal Bettina Romero en la tarde de ayer. Horas antes, la ministra de salud Josefina Medrano había sostenido que «no se puede hablar aún de circulación comunitaria».

Ante los casos recientes cuyo nexo epidemiológico aún no se ha podido determinar, la intendenta capitalina Bettina Romero declaró en rueda de prensa que «todo indica que hay circulación viral comunitaria en Capital». Sin embargo, la mandataria no precisó en base a qué elementos realizó tal afirmación. «Se han encontrado casos donde no se sabe el origen de esos contagios, por eso el gobernador instó a un mayor control con estos paneos barriales», añadió

Lo curioso es que en la misma entrevista, la jefa comunal brindó detalles acerca del funcionamiento de las ferias barriales y aseguró que «la Capital no se cerrará» por esta situación. «El hecho de que haya circulación del virus no es cuestión de alarmar, pero sí de tomar conciencia que hoy más que nunca, el que no debe salir, que no salga”, aclaró.

Horas antes de las declaraciones de la intendenta, la ministra de salud Josefina Medrano había mencionado en su balance de la primera jornada de testeos que «no se puede hablar todavía de circulación comunitaria».