Ser un genio de bajos recursos en Salta no es fácil, las entidades no ayudan y no promueven el intelecto local como se debe, Jonatan nos cuenta la difícil situación que le toca vivir en pandemia. (Gabriela Hernández)

El joven oranense volvió a ser noticia luego de publicar un emotivo mensaje a su padre el cual falleció recientemente por COVID19, este ayudaba a su hijo a seguir con sus sueños de tener un título universitario.

El camino de un genio

Jonatan creció en el seno de una familia humilde de San Ramón de la Nueva Orán, en su infancia no pudo acceder a juegos electrónicos ni a caros juguetes, una vecina que lo ayudaba le regaló una enciclopedia lo que le abrió sus primeros pasos al estudio.

A los 5 años ya sabia leer y escribir, sus maestras estaban sorprendidas, luego fue ayudado por diferentes profesores los cuales le inculcaron el amor por las ciencias exactas, por lo que a los 15 años ya se encontraba cursando en la Universidad Nacional de Salta el taller “Física al alcance de todos” del profesor Daniel Córdoba. El estudiante comenta que de su mala situación sacó provecho para dedicarse 100% al estudio ayudado siempre por su padre “algunos me dicen que me envidian porque desearían haberle dedicado más tiempo al estudio que a otras cosas”.

Jonatán sufrió la perdida de su padre, alguien esencial en su vida, en medio del dolor denuncia todo lo que le toco vivir a su ser querido en el Hospital de Orán, el cual no habría recibido el oxigeno suficiente. Otro hecho lamentable es que las pertenencias del padre de Jonatán fueron extraviadas en el hospital, entre las cosas había dinero y una tarjeta que en estos momentos es de necesidad para la familia.

Las hijas del hombre le habrían llevado cosas al hospital pero no le fueron entregadas, se enteraron del fallecimiento porque fueron a preguntar, nunca se contactaron con la familia para dar el aviso.

La municipalidad de Orán presentó en estos días un proyecto de Protocolo de trato digno y humanitario para familiares y pacientes con covid -19 el cual se le exige al Ministerio de Salud Pública diferentes medidas de contención para el paciente y su familia

Comunicado de la familia

El papá de Jonatan era el sustento de su familia, con su ausencia la situación económica empeoró lo que lo complica a la hora de seguir con sus estudios de física en La Plata, lugar en el que quedó varado mucho tiempo justamente por no poder pagar el alquiler y luego de que la municipalidad de Orán le niegue ayudas económicas para hacer posible el sueño de un título universitario incluso lo instó a que deje de estudiar o le comentó que no tenía por qué estudiar tan lejos, comentarios que hirieron mucho a nuestro joven genio salteño, de haber recibido apoyo el podría llevar el nombre de Orán y la provincia a lo alto pero sufre el descuido propio de las autoridades.

Por el momento la familia esta preocupada en que se difunda lo que sucede en cuanto a salud y su experiencia personal.

El hermano mayor contó así lo sucedido con el padre que murió en el hospital de Orán por coronavirus: “Quiero hacer público esto que me paso hoy y la realidad que vivimos yo y mis hermanas … Hoy a las 1 y 30 de la tarde me avisan del hospital San Vicente de Paul.. Que mi padre fallece de un paro cardio respiratorio.. Pero ingreso el día 14 de agosto con fiebre y lo internan… le realizan el hisopado y a los días nos confirman que da positivo el test Covid-19.. Sin poder hacer mucho.. Nos piden un número de teléfono para estar en contacto con el medico.. Durante la primera semana mi padre estaba con oxígeno y en las llamadas con él se lo escuchaba muy bien… Llamamos varias veces al hospital para saber el tipo de sangre de mi padre así poder ayudar con la donación de plasma pero nunca nos dieron esa información nos las negaron!!!».

«No conseguíamos respuestas y el día domingo 23 mi padre deja de responder los mensajes y llamamos al hospital varias veces y no contestaban y al final nos atiende la doctora que estaba de guardia y nos informa que mi padre pasaba a terapia intensiva con un estado crítico porque no había oxígeno en desesperación acudimos al materno infantil y dijeron q ese día llegaba los tubos de oxigeno pero nunca supimos si le pusieron el oxígeno y hoy al medio día me llaman diciendo que en la madrugada mi padre había tenido un ataque arrítmico.. que sus pulmones no recibían el oxígeno porque estaban dañados.. y sin más decir a los minutos llamo de nuevo para saber bien su diagnostico y me dan la triste noticia de qe no pudieron hacer nada mas.. Por dios.. ellos dejaron morir a mi padre.. porque cuando estaba bien insistimos un monton d veces e incluso llamamos a hemoterapia y nunca nos contestaron las llamadas.. HOY QUIERO HACER RESPONSABLE AL HOSPITAL POR DEJAR MORIR DE ESA MANERA A MI PADRE.. QUE ERA UNA PERSONA MUY SANA.. y no podemos entender como se nos fue.. 😭😭😭😭 asi sin despedirnos.. y hoy lamentablemente .. no podemos velarlo.. LOS ENBOLSAN Y SE LOS LLEVAN A LA FOSA.. si señores.. el hospital miente.. y dejan morir.. sin pensar en el dolor de toda una familia.. que lo espera.. dios todo poderoso ahora tienes a mi papà contigo en el cielo.. solo te pido que protejas a las demás familias.. porque esto es lo mas horrible.. y doloroso qe puede pasar a cualquiera.. jamas pensamos que nos tocaría a nosotros.. pero hoy debemos cuidar a los que mas queremos.. Papi.. ahora eres una estrella mas en el cielo.. que brille en ti la Luz que no tiene fin..”