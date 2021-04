Así lo consideró Irene Cari del Foro de Mujeres, quien a más de un año de ganar el concurso para directora sigue sin poder asumir, como respuesta a una convocatoria que lanzó el organismo estatal para que los partidos se comprometan a prevenir la violencia política.

“Al leer que el OVCM convoca a los partidos a comprometerse en la prevención de la violencia política por motivos de género se hace presente en la memoria que hace más de 1 año y seis meses que no logro asumir el cargo ganado como Directora en representaciones a los movimientos de las mujeres en la provincia de Salta. ¿Me pregunto, de qué sirve el OVCM si no defienden la voz de las mujeres diversas y plurales?”, se preguntó Irene Cari-

Luego de idas y vueltas y ante la inacción del propio organismo que carece de disposiciones claras para los concursos, la Corte de Justicia de Salta deberá fallar sobre la validez o no del concurso para el cargo de directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) en representación de las organizaciones que trabajan contra la violencia de género. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, declaró nulo el certamen que se realizó a fines de 2019, luego del recurso de amparo colectivo que presentó la Fundación Tomar Acción por supuestas irregularidades en la realización de la selección.

El 8 de marzo, la ganadora, Irene Cari, apeló esta sentencia y ahora la Corte deberá resolver si mantiene firme el fallo de Domínguez en la causa «Fundación Tomar Acción contra Observatorio Violencia de Género».

“Cabe recordar que en las dos audiencias que afrontamos las directoras de OVCM de Salta y yo como parte de la denuncia a OVCM, que en una de las dos audiencias las Directoras expresaron que yo no era parte de esa denuncia en la figura de Amparo. ¿Entonces, pregunto a las señoras Directoras porque no tomaron alguna acción positiva?.. Hoy vemos que quieren que no haya violencia política pero brindan apoyo a un sistema netamente de los hombres. No quiero dar clases a nadie, pues Uds son académicas es importante el conocimiento académico y es más que seguro, saben más de los derechos humanos que las mujeres que ocupamos las bases territoriales, merenderos, comedores, asentamientos donde realmente hay múltiples discriminaciones, donde el hambre tiene cara de mujer, es donde deberían estar presente con las estrategias políticas, pero como ven, se nos ha negado un llamamiento de apoyo para acompañar esta problemática de la negación del juez Marcelo Domínguez”, consideró Cari.

Y prosiguió “Yo como Directora ganadora del Concurso público el 3 de Diciembre de 2019 para el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, hoy puedo expresar, que soy yo una víctima de Violencia Política y no veo que brinden su apoyo ni una acción positiva a favor de las oportunidades a un pensamiento colectivo y popular de los Derechos, Oportunidades de ser vistas y ser escuchadas en lugares de decisión”.

“A las directoras les recordamos mi caso para hablar de Violencia Politica hacia las mujeres”, finalizó Cari-