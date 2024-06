LEONA DEL MONTE

Hoy en “Los representantes del pueblo que supimos conseguir”, la joven de Rosario de Lerma, hoy diputada de la Libertad Avanza, Griselda Galleguillos.

Hizo de todo por llamar la atención y lo logró fiel a la frase no importa la mala publicidad, lo que importa es que hablen de vos. Hoy es diputada provincial, sacando cerca de 2 millones de pesos mensuales.

Le gusta disfrazarse y usar utilería para filmar videos con los cuales hacerse publicidad, no estaría mal si no estuviéramos hablando de una diputada provincial que tiene la labor de discutir y aprobar las leyes que reglamentan la conducta de una sociedad, además de debatir y sancionar leyes, creando el Derecho y el Ordenamiento Jurídico del Estado Provincial.

Griselda Galleguillos es la menor de cuatro hermanos. Huérfana de padre desde los once, dice que su vocación empezó cuando era una niña, aunque fue mutando de banderas partidarias, la coherencia política no parece ser lo suyo. “Cuando gané mi primera elección como concejal no estaba ni afiliada ni tenía partido”, dijo en declaraciones mediáticas.

Antes de asumir como diputada provincial por una corriente hoy alienada a La Libertad Avanza, fue concejal en tres ocasiones. “Soy disruptiva”, se define.

En plena campaña electoral, reversionó el hit de Shakira y Bizarrap, pero con críticas hacia el gobernador Gustavo Sáenz. Después de la pandemia, durante el 2021, hizo campaña para Alfredo Olmedo con una parodia de la popular serie coreana de Netflix “El juego del calamar”: proponía como en la serie, eliminar delincuentes. El spot se volvió viral por lo polémico de su mensaje.

“Que quede claro a estos tipillos, con la Galleguillo, los corruptos al banquillo”, rapeaba. Sin embargo, una de las apuestas más polémicas ocurrió en marzo, cuando sorteó un show de strippers en celebración por el “Día de la mujer” en un pueblo de Salta.

“Es una forma particular de hacer política. A algunos puede gustarles y a otros no, pero yo creo que mi perfil se define a la hora de trabajar. Por eso la gente me eligió tantas veces.

Yo no participé en un voto sábana ni por arrastre”, dijo.

Cuando era concejal en su Rosario natal tras hacerse conocida por sortear bombachas, Galleguillos hizo un insólito posteo en Facebook por el Día del Estudiante y de la Primavera, en el marco de su campaña proselitista.

“FELIZ PRIMAVERA Y FELIZ DIA DEL ESTUDIANTE!!! Votá sencillo, votá amarillo, votá Griselda Galleguillos ( por Categoría-Concejal)”, escribió junto a una foto donde se la puede ver posando con una bikini amarilla, rodeada de cartelitos que rezan “Ahora Olmedo–Salta”.

La publicación generó todo tipo de reacciones, desde halagos hasta durísimas críticas. “Una vergüenza desvestirse para ganar un voto miserable, tenéte un poco más de respeto.

Estos políticos ya no saben que hacer por un voto”, expresó una internauta.

Lejos de quedarse callada, Galleguillos salió al cruce. “Creo que no le hago daño a nadie en usar esa prenda de vestir…seguramente vos también lo haces, porque somos mujeres y nos gusta sentirnos bellas”, manifestó.

Antes de eso la entonces concejala recibió numerosas críticas al compartir dos videos en los que se la puede ver junto a su hermano, Guillermo Galleguillos (quien también es edil) mostrando su versión del “Kiki Challenge”, el peligroso desafío viral que consiste en bailar una canción popular bajándose de un auto en movimiento. ¿Las buenas conductas de una legisladora? Bien, gracias.

Esta semana la diputada Galleguillos también fue noticia en algunos portales por su queja al describir que su programa de tv había sido levantado del aire. Sin embargo, una de las voces críticas respecto a su labor como legisladora fue la dirigente justicialista Soledad Troyano, que integra el Consejo partidario y la Comisión de la Mujer del PJ: “la diputada (Griselda)

Galleguillos pide la palabra para hablar de que le habían levantado su programa de televisión. Y uno se pone a pensar, qué tiene que ver”.

La interrogación de Troyano apuntó al rol del legislador con carga pública, y que debe actuar bajo lo previsto en el reglamento del cuerpo. En ese sentido, cuestionó que se use la Cámara para hablar de “una actividad privada” como “tener un programa de televisión, de radio, de lo que sea”, y destacó que “ahí se tratan los temas inherentes al pueblo, no temas

personales”.