IPS denuncian sobreprecio: La bomba tucumana de Gladis

KIM IM PORTA

Un afiliado del IPS denunció un descomunal sobreprecio en la compra de una silla de ruedas para su hija con parálisis cerebral. La obra social le otorgó un voucher de una empresa radicada en Tucumán por un monto 15 veces mayor al de mercado. Las autoridades del IPS siguen sin dar la cara.

Un nuevo escándalo por sobreprecios sacude al IPS y podría no tratarse de un simple caso aislado. El organismo presidido por Gladis Sánchez, quien lleva años esquivando las

explicaciones públicas, autorizó una escandalosa compra a una empresa tucumana cuyo monto carece de toda racionalidad. Un producto ortopédico valuado en menos de un millón de pesos fue presupuestado y aprobado por casi $17 millones. El destinatario del voucher decidió no pasar por alto la irregularidad y dio detalles del escandaloso hecho.

Daniel Courel es afiliado al IPS al igual que otros 260 mil salteños. Su hija de 22 años tiene parálisis cerebral y requiere de una silla de ruedas para sus traslados cotidianos. Hace

aproximadamente un año comenzó las tratativas para la adquisición de un nuevo aparato, acorde al crecimiento de su hija.

Meses más tarde, la obra social le comunicó que la compra había sido cotizada y autorizada. Sólo debía comunicarse con la empresa proveedora. Dos números de teléfono con prefijo de la provincia de Tucumán le fueron suministrados para coordinar la entrega. “Del IPS me llamaron y me dijeron que ya estaba el voucher para que vaya a retirar la silla. Vi que decía que era una silla de ruedas y me quedé tranquilo. Me dieron dos números de Tucumán y cuando llamé me postergaron la entrega para la otra semana. Les dije que no tenía problema”, relató Daniel.

“Cuando me comuniqué después de dos semanas me dijeron que la entrega no se podía hacer porque el IPS no había pagado el 50% del valor de la silla, entonces no habían

comenzado su fabricación”, agrega. “Yo les dije: ‘¿fabricación de qué? si las sillas se fabrican en China”.

Durante la charla, Daniel se percató del monto autorizado por el IPS. “Acá debe haber un error, dije. Y los de la empresa me dicen: ‘No. El precio es $16.9 millones’. ¡Pero si el IPS está comprando una silla de ruedas, no un auto!, les respondí”. Daniel no volvió a comunicarse con los proveedores tucumanos desde entonces.

Ni que fuera la de Hawking

El voucher que el IPS le entregó a Daniel no especifica marca ni modelo de la silla de ruedas, aunque sí detalla sus características: una (1) silla de rueda postural ultraliviana con

sistema tilt y accesorios.

Un repaso rápido de los resultados ofrecidos por Mercado Libre para el mismo producto arroja diferencias abismales con el monto cotizado por el IPS. Los artículos promedian los

$800.000. Un modelo de aluminio para adulto con asiento de 46 cm cotiza a $899.999. Otro de similares características, pero de distinta marca alcanza los $790.999. Las más caras del mercado, no superan los $1.100.000. Para el caso de las sillas con motor incluido (no fue el artículo aprobado por el IPS), los valores no superan los $3.250.000.

“Una silla con motor vale, como mucho, tres palos y medio. Estamos hablando de la mejor. Una para empujar sale un palo cien, como mucho. $17 millones no existe en ningún lugar del mundo. Ni la de Stephen Hawking valía eso”, ironiza Courel.

Nexos tucumanos

Antes de recibir la cotización final, el IPS había recibido un presupuesto de una empresa tucumana por un valor de $4 millones, pero desde el organismo adujeron que no aceptarían la oferta por supuestos incumplimientos de la firma en cuestión. Meses más tarde se aprobaría la propuesta de $16,9 millones, de la empresa “Tecnomed”, también radicada en San Miguel de Tucumán. Cabe preguntarse a esta altura si no existen proveedores salteños de productos ortopédicos que puedan ofrecer mejores precios.

El titular de Tecnomed es Marcelo Daniel Quiles Sainz y su nombre figura en el vale que recibió Daniel de la obra social. En los registros de AFIP consta que su actividad es venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. Incluye venta de vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado ortopédico y otros artículos. A su vez, especifica, se dedica a la venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos, y artículos de tocador en comercios especializados.

Este medio se comunicó con las oficinas de Tecnomed para solicitar un presupuesto por una silla de ruedas de iguales características y la respuesta fue que toda solicitud debe hacerse

vía mail y con el pedido médico correspondiente.

Ningún caso aislado

Hasta una ligera búsqueda en internet puede arrojar casos similares a los de Daniel que involucran a la obra social de los salteños. Una factura B remitida en noviembre del año pasado por Tecnomed al IPS da cuenta de los sobreprecios en la compra de andadores de aluminio, un producto relativamente barato. Por entonces, la cotización fue fijada en $210.500.

El precio de mercado del mismo producto en estos días (habiendo atravesado una devaluación del 100% entre los meses de diciembre y enero) oscila entre los $50.000 y $80.000.

¿Saldrán las autoridades del IPS de su escondite para dar las explicaciones del caso?