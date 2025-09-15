Ésta mañana en Microcentro de la capital salteña se vió más abarrotado que de costumbre en el marco de la Fiesta por el Señor y Virgen del Milagro.

Un conductor en estado de ebriedad realizó una maniobra kamikaze con su Sandero blanca. Embistió a un Nissan gris destruyendo por completo todo el baúl y carrocería trasera, no contento con eso se llevó puesto un miniposte de esos que colocaron para proteger las esquinas en calle Ituzaingó y Caseros.

Los vehículos permanecieron durante varias horas en la vereda hasta que se realizaron las pericias y acciones de rigor. La policía no dió más precisiones, aunque si aclararon que todo el hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de las esquinas mencionadas.