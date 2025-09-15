Los vínculos empresariales de Eduardo «Lule» Menem comienzan a mostrar su peso en el armado electoral de La Libertad Avanza en todo el país. En esta ocasión, el jefe político de la Rosada encontró en el salteño Alfredo Olmedo a un socio estratégico para avanzar en Salta y, a la vez, consolidar negocios en La Rioja, la provincia natal del clan Menem.

La alianza política entre Lule Menem y Alfredo Olmedo

Olmedo, conocido como “el hombre de la campera amarilla”, es empresario agropecuario y figura clave en la lista libertaria de Salta. Aunque la diputada Emilia Orozco aparece como cabeza de la boleta al Senado, fue Olmedo quien la impulsó en política y logró monopolizar el armado en la provincia.

El acuerdo con Lule Menem, encargado de definir las candidaturas en el interior del país, consolidó a Olmedo como actor central en el espacio libertario salteño. El propio presidente Javier Milei confía en Lule como operador político, al punto que gobernadores como Leandro Zdero (Chaco) prefieren dialogar con él antes que con el ministro del Interior.



El Naindo Park Hotel, el nexo empresarial

La alianza política entre Lule Menem y Olmedo se tradujo también en negocios. Ambos comparten participación en el Naindo Park Hotel, ubicado a una cuadra de la Casa de Gobierno de La Rioja, que conduce Ricardo Quintela.

El hotel, con habitaciones que rondan los 100 dólares la noche, se posiciona como uno de los más exclusivos de la capital riojana. El emprendimiento turístico toma aún más relevancia en medio de las denuncias de coimas que salpican a Lule, un tema que incluso llevó a Javier Milei a pedir a periodistas cercanos que presionen por su salida, aunque sin animarse a confrontar con Karina Milei, hermana y principal sostén político del riojano.



Impacto en la política salteña: la pelea con Sáenz

El desembarco de Olmedo en las listas libertarias puso en alerta al gobernador Gustavo Sáenz, que no logró un acuerdo con La Libertad Avanza y ahora enfrenta el riesgo de perder representación. Su candidata al Senado, la ex secretaria de Energía Flavia Royón, compite con dificultades ante la presencia de José Manuel Urtubey, que reapareció en escena con un perfil cercano al kirchnerismo.

Sáenz apuesta al trabajo territorial de los intendentes y al acompañamiento de Ignacio Jarsun, presidente de la empresa provincial de agua, para sostener su caudal electoral. Sin embargo, en Salta crece la incertidumbre por el avance de Olmedo y la estrategia de Lule Menem de consolidar poder político a través de alianzas que combinan negocios y candidaturas.