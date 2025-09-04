El Gobernador de la provincia anunció que instruyó a la Fiscalía para que además solicite la devolución de los importes retenidos y la realización de una auditoría sobre posibles beneficios otorgados ilegalmente. “No pueden pagar justos por pecadores”, dijo.

El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

Además, se solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, se informó.

Al respecto el gobernador Sáenz volvió a manifestar que «en Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad».

El mandatario provincial también instó a que se realicen auditorías «serias y transparentes» sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.

En ese sentido, enfatizó que «no pueden pagar justos por pecadores», asegurando que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.

«Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan», concluyó el gobernador, subrayando el rol del Estado provincial en la defensa y protección de los derechos de todos los salteños.