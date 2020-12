Si hay un rubro perjudicado por la pandemia es el turístico, sobre todo las líneas aéreas y sus trabajadores se las tienen que rebuscar con rubros alternativos. No les queda otra. Depende de la imaginación de cada uno el rebusque que eligen.

Es así que mientras algunos venden ropa o hacen comidas y cosas dulces, otros ofrecen «servicios especiales».

Es el caso de la azafata hot que trabaja en la compañía aérea británica British Airways, que ofrece servicios sexuales, ya sea entre vuelos o para los más aventureros, en pleno vuelo.

La trabajadora aérea usa la plataforma Only Fans para ofrecer sus servicios, publicando fotos con su uniforme de azafata. Como servicio extra también vende su ropa interior, al módico precio de 30 dólares. Mientras que, para relaciones sexuales, la azafata exige un pago de 60 dólares como reserva, el resto depende de la demanda del cliente.

Los encuentros se llevan a cabo en los hoteles en los que la señorita en cuestión se aloje entre cada vuelo. Aunque una de sus promos dice «si alguna vez querés entretenimiento para adultos en pleno vuelo, todo lo que tenés que hacer es darme una suma de dinero y disfrutarás de una experiencia completamente diferente».

Las fotos que sube a la plataforma son de alto voltaje, pero siempre dentro del avión en pleno vuelo, a pocos metros de los pasajeros.

La compañía ya sabe que es una empleada con sede en el principal aeropuerto de Londres, pero hasta ahora no pudieron identificarla. Aunque no se priva de mostrar fotos con sus compañeros de tripulación (siempre sin verse los rostros).

Las acusaciones contra ella son claras, «lleva el uniforme de la aerolínea y no hay duda de que es azafata. Es impactante ver su incumplimiento del deber y no es la imagen que British Airways quiere de su tripulación de cabina».

Aunque un miembro de la tripulación que no quiso ser identificado dice que «está aumentando su salario después de los recortes relacionados con el coronavirus. Esto pone de relieve que muchos empleados no pueden vivir con salarios reducidos, y ella está recaudando fondos en su propio tiempo». El que no tiene plata es porque no quiere, definitivamente…