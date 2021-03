La Fundación Volviendo a casa que ayuda a mujeres denunció que la legisladora utiliza a las víctimas para hacer su campaña.

Isabel Soria, presidenta de la Fundación denunció públicamente que la diputada Mónica Juárez quien se muestra “preocupada” por los derechos femeninos, haya utilizado a las víctimas para hacer campaña; “No es la primera vez que está Señora, que dice ser una persona respetable y que llegó a Diputada Provincial, utilice a las víctimas para hacer su campaña, baja, sucia, como le quieran llamar”, señaló.

DESCARADA y VIOLENTA.

Tengo la experiencia desde hace muchísimo tiempo de cómo trabajar particularmente con personas…

“Tengo la experiencia desde hace muchísimo tiempo de cómo trabajar particularmente con personas que lo único que hacen es sacarse la foto y nada más, aprovechan el trabajo de las demás y por sobre todas las cosas usan a las víctimas de violencia de género para hacer campañas, pasaba en el norte ahora pasa acá también”, mencionó Soria y explicó cuál fue el motivo del enojo que tuvo como protagonista a la diputada.

“Desde la delegación de la Fundación Volviendo a Casa, en salta capital se le pidió que gestione asesoramiento jurídico, y esta mujer descarada como siempre, lo único que hizo fue levantar el teléfono y decir que la Fundación solicitaba que se vaya un día a asesorar jurídicamente a víctimas nada más y nada menos que víctimas, obviamente cuando me enteré hablé con la gente de la secretaría y cordialmente me dijeron que por supuesto iban a ir pero porque se lo había pedido la fundación. Cuando se le pidió que no saqué fotografías para no revictimizar, para no exponer a mujeres en situación de vulnerabilidad lo hizo igual, sacó fotos, publicó en su muro haciendo política otra vez con las víctimas de violencia de género”, relató.