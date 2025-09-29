

Originarios de La Puntana enfrentaron a gendarmes del destacamento, por la incautación de un camión con chatarra. Hubo amenazas de incendiar el puesto de Gendarmería.

Medios locales se hicieron eco del hecho a raíz de vídeos que circularon en redes sociales donde se puede ver a un grupo de originarios enfrentando a los gendarmes.

El conflicto inició por un secuestro de oficiales de Gendarmería de un camión con chatarra que presuntamente formaba parte de una acción de contrabando.

En reclamo, cavaron una zanja en el camino que conecta a la localidad, se manifestaron ante el destacamento de Gendarmería Nacional e incluso hubo enfrentamientos, relataron los pobladores. Lo que exigían era la devolución del camión incautado.

Según informó FM Alba, uno de los caciques intimó a los efectivos a devolver el camión, ya que es “un bien comunitario” o caso contrario las comunidades tomarían medidas.

La chatarra incautada, aparentemente, tenía por destino el contrabando por el camino que une Hito 1 (Argentina) con D’Obirgny (Bolivia).

Los originarios comenzaron bloqueando el camino con ramas y posteriormente, un grupo de hombres cavó una zanja para impedir el paso de los refuerzos que se convocaron ante la cantidad de gente que se congregó ante el destacamento.

En los mismos videos que compartieron en redes sociales, se escucha decir a los referentes que se “queden con la chatarra” pero que devuelvan el camión.