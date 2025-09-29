Sáenz lanzó FOGASAL: Fondo para impulsar PyMeS locales

Durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento en Bariloche, se presentó una iniciativa para mejorar el acceso al crédito a las PyMEs, respaldar sectores clave y fomentar la inclusión financiera, la producción, la innovación y el empleo.

Durante el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para PYMES, que tuvo lugar en la ciudad de Bariloche, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, realizó un anuncio para el futuro económico de su provincia: la creación del Fondo de Garantías de Salta, conocido como FOGASAL. Este fondo se presenta como un instrumento clave para impulsar el desarrollo productivo y facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la región. Se espera que el proyecto de ley que formaliza la creación de FOGASAL sea remitido a la Legislatura de Salta en el transcurso de la próxima semana, marcando así el inicio de un proceso legislativo que promete transformar el panorama financiero de la provincia.

Asimismo, el anuncio tuvo lugar en el contexto del panel titulado «El rol de las garantías en el desarrollo de las economías regionales», un espacio de debate e intercambio de ideas donde el gobernador Sáenz compartió escenario con sus homólogos de otras provincias argentinas, tales como Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro y anfitrión del evento; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones; Sergio Ziolotto, gobernador de La Pampa; Carlos Sadir, gobernador de Jujuy; y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madero. La moderación de este enriquecedor panel estuvo a cargo de Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En su intervención, el gobernador Sáenz resaltó la importancia estratégica de los fondos de garantía como catalizadores del crecimiento económico en las diversas regiones del país. Reconoció que, si bien el acceso al crédito constituye un motor fundamental para el desarrollo empresarial, en muchas ocasiones las PYMES se enfrentan a dificultades significativas para obtener financiamiento.

En este sentido, destacó que el espíritu que anima la creación del Fondo de Garantías provincial trasciende la mera facilitación del acceso al crédito para empresas y sectores productivos, ya que FOGASAL se concibe como un instrumento integral que busca acompañar la transformación productiva en sectores considerados clave para la economía salteña, así como promover la inclusión financiera de aquellos actores que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a los servicios bancarios.

A su vez, al referirse al potencial de cada una de las jurisdicciones provinciales, el gobernador Sáenz afirmó con convicción que “las provincias son la gran ventana de oportunidades para el país”. En este contexto, detalló las ventajas competitivas que ofrece la provincia de Salta, tanto por su estratégica posición geopolítica como por la diversidad de su suelo y sus recursos naturales. “Nuestra matriz productiva es muy diversa. Y tenemos lo que el mundo demanda: agroindustria, ganadería, minerales críticos, energías renovables, economías del conocimiento, turismo”, señaló el mandatario.

Por todo ello, el gobernador Sáenz manifestó su confianza en que el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL) “acompañará y ayudará a todos los emprendedores y a las pymes con este empujoncito que necesitan del Estado para tener un crecimiento sostenido”. Asimismo, agradeció públicamente al secretario general del CFI y a todo su equipo por la valiosa asistencia técnica y financiera que han brindado para hacer realidad este proyecto.

El gobernador Sáenz hizo un llamado a la reflexión y a la acción conjunta, convocando a todos los actores políticos y sociales a pensar en que “hay un norte que nos une a todos: el del crecimiento, el de la producción”. En este sentido, instó a avanzar “por el camino del diálogo, del consenso, de la unidad”, dejando de lado las diferencias ideológicas y las disputas estériles que no benefician a la gente.

“Para crecer tenemos que tener la responsabilidad y la grandeza de entender que hay que dejar de lado las ideologías, las peleas, las discusiones sin ningún tipo de interés para la gente y trabajar todos juntos por una Argentina grande, por una Argentina federal, que les dé las mismas oportunidades tanto a los que viven en el centro del país como a los que a los que vivimos en el norte profundo o en el sur de nuestra querida patria”, concluyó el gobernador Sáenz.