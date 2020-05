Falta de higiene y salubridad

Los contextos carcelarios en estos días se encuentran convulsionados por la cercanía del virus. En el país miles de personas privadas de su libertad reclamaron por mejores condiciones de vida dentro de las cárceles. Los presos y presas salteñas también se sumaron al reclamo exigiendo mejoras en la salubridad dentro de los pabellones. (por Guadalupe Macedo)

“Actualmente la situación carcelaria de la Provincia, lamentablemente, no dista de la situación general que atraviesan las cárceles a lo largo y ancho de nuestro país. Desde hace muchos años tenemos un problema de superpoblación carcelaria que genera condiciones de hacinamiento en las dependencias penitenciarias. A través de los últimos datos públicos ofrecidos, sabemos que la Alcaldía de la Provincia actualmente alberga a más de 700 detenidos cuando su capacidad es para 300 personas. Y el Penal de Villa las Rosas alberga a más de 1400 detenidos siendo su capacidad para 1000 personas. En el año 2018 la población carcelaria aumentó en un 41% cuando la media del país ese año fue de 25%. Es evidente la problemática de superpoblación carcelaria que afrontamos en la provincia que es uno de los factores principales de las condiciones de hacinamiento, falta de higiene y salubridad que viven los internos de dichas dependencias” comento Martin Plaza Abogado de la Asociación Pensamiento Penal.

El aislamientos social preventivo y obligatorio también debe cumplirse dentro de las cárceles, por lo que deben establecerse medidas y protocolos de salud recomendados por parte del Ministerio de Salud de la Nación que siguen los lineamientos de lo recomendado por la OMS. El Procurador Penitenciario recomendó a la Ministra de Justicia de la Nación la adopción con carácter de urgente y en forma conjunta de un protocolo para la prevención del COVID-19 en contexto de encierro. En Salta, el protocolo elaborado por el ministerio de seguridad busca «evitar la concentración masiva en el interior de las unidades carcelarias es vital para los internos, por lo que también se decidió temporalmente el ingreso únicamente de familiares directos, que no sean pacientes de riesgo o mayores de 60 años», según el parte oficial.

A pesar que desde el Ministerio de Seguridad afirmó que se coordinaron acciones con el Ministerio de Salud Pública y el Jefe de Sanidad del Servicio Penitenciaro de Salta Flavio Vilte, donde se capacitó a efectivos del Servicio penitenciario sobre la prevención de la COVID- 19 en el contexto de laboral con personas privadas de su libertad, los privados de su libertad reclamaron por diversos medios que no se cumplen con las medidas sanitarias, como ser el uso de guantes durante las requisas, la utilización de barbijo, la desinfección de los sectores. “La presente crisis sanitaria que estamos atravesando vino a profundizar las pésimas condiciones de salubridad y de higiene que existen en la gran mayoría de los penales del país. Los medidas y protocolos de salud recomendados por OMS son de imposible cumplimiento en las dependencias penitencias, generando un agravamiento sustancial en las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad. La falta de elementos de higiene, la superpoblación, entre otras aristas son problemáticas que hacen que las dependencias penitenciarias sean posibles masivos focos de infección y contagio del COVID-19” comenta Plaza.

En Salta, el pedido de las personas privadas de su libertad es principalmente la mejora de las condiciones sanitarias dentro de los pabellones y que los familiares puedan ingresar elementos de higiene ya que estos no están permitidos por parte del sistema penitenciario. “Los reclamos pasan para atender estas condiciones de higiene y salubridad en los penales. Desde la posibilidad del uso de teléfonos celulares, hasta la posibilidad de que los familiares puedan ingresar elementos de higiene, son algunos de los reclamos que se están haciendo eco en todo el país. Si bien actualmente solo se habla de las prisiones domiciliarias, esto es solo uno de los reclamos de los internos. Principalmente los pedidos pasan en atender las pésimas condiciones de higiene y de salubridad que existen en los penales” afirma el abogado Plaza de las asociación Pensamiento Penal.

Mujeres y cárceles

La situación se agrava dentro de las unidades carcelaria de mujeres donde padecen estructuralmente la desigualdad en razón del género. En ese sentido, las cárceles no son ajenas a dicha desigualdad. La gran mayoría de la población carcelaria son personas de bajos recursos, y en el caso de las mujeres, ambas condiciones de vulnerabilidad, se potencian en el contexto de encierro. “El rol de la maternidad y la separación de sus hijes, los estereotipos de género, el estigma social hacia la mujer privada de su libertad son algunas de las variables que ejemplifican esta situación” analizó Plaza. En la cárcel de mujeres se aisló en un sector especial a 20 mujeres que integran el grupo de riesgo donde se les realizan controles médicos de maneras periódicas. Pero las mujeres privadas de su libertad reclaman las malas condiciones edilicias, de salubridad en donde están viviendo su aislamiento preventivo.

Prisiones domiciliarias

Los procesos de otorgamiento de Prisiones domiciliarias por el contexto del Aislamiento preventivo y obligatorio obedecen a las disposiciones judiciales. En la provincia se otorgaron a 20 personas privadas de su libertad la prisión domiciliario las cuales se encuentran monitoreadas a través de las tobilleras electrónicas, pertenecían al sistema penitenciario federal. Hay que destacar que: “En las cárceles provinciales se albergan personas detenidas (ya sea de forma preventiva o con condena) en el marco de causas penales provinciales, y en el caso de las cárceles federales personas detenidas en el marco de causas penales federales. La competencia federal o provincial la determina el tipo de delito que se investiga (hay tipos delictivos reservados a la jurisdicción provincial y tipos delictivos reservados a la jurisdicción federal) como así también puede ser determinada por el territorio donde se cometió el ilícito o por las personas intervinientes en los hechos”. En cuanto al ámbito penal provincial se realizaron 20 pedidos en toda la provincia los cuales fueron rechazados por los jueces de ejecución.

El abogado Plaza destaca que: “Acá es importante destacar dos resoluciones judiciales distintas que han sido producto de mucho manoseo mediático que ha generado un alto nivel de desinformación social. Por un lado, la sentencia del Tribunal de Casación bonaerense, que, a partir de una acción de habeas corpus colectiva presentada por un grupo de defensores oficiales, se dispone dar lugar al arresto domiciliario de las personas que son grupo de riesgo (por edad o por patología preexistente) y mujeres embarazadas o con niñes menores alojados en las unidades penitenciarias de la Provincia de Bs As, que hayan cometido delitos LEVES. Medida que debe ser implementada por cada Tribunal o Juez a cargo de cada detenido/a. Por otro lado, el 13 de abril la Cámara Federal de Casación Penal emitió una Acordada (09/2020) donde, teniendo en cuenta la realidad carcelaria del país y las recomendaciones que emitió la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y el CNPT (Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura), disponen RECOMENDAR dictar medidas de encierro alternativas como la prisión preventiva en determinados casos. Estos casos que habla la Cámara están restringidos a: Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, personas condenadas por delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena, mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijes, personas con patologías de salud, entre otras. Todas estas disposiciones tienen el carácter de recomendaciones que deben evaluarse en cada caso concreto”. A partir de esto hay que destacar que no existen liberaciones masivas, sino que el otorgamiento de las prisiones domiciliarias son decisiones individuales de cada juez teniendo en cuenta el contexto, la causa judicial y las recomendaciones sanitarias emitidas.