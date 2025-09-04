Entre los Objetivos se encuentran integrar, transferir, capacitar y actualizar saberes de cannabis medicinal entre los diferentes sectores involucrados (cultivadores, productores, usuarios, médicos y científicos) con especial énfasis en la provincia de Salta.

La Coordinadora de la Diplomatura es la profesora Norma Moraga, Doctora en ingeniería e investigadora del CONICET, Profesora Asociada de la Facultad de Ingeniería y Responsable de la materia Química general. Moraga se encuentra investigando sobre el Asesoramiento de producción y Determinación de cannabinoides en productos medicinales de cannabis.