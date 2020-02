El gobernador Gustavo Sáenz estuvo en Tartagal junto a caciques de las comunidades del norte y se refirió a la situación del hospital al que son derivados la mayoría de los niños con desnutrición en el chaco salteño.

Referentes de Gral. Ballivián, Mosconi, Embarcación, Pichanal, Santa Victoria Este, Salvador Mazza, Aguaray, Rivadavia Banda Norte y Sur mantuvieron una reunión en Tartagal con el gobernador de la provincia y sus ministros. Fue en el marco de la visita que el gabinete realizó a esa ciudad para tomar contacto con representantes de los municipios.

«Muchos niños se murieron en todos estos años y en memoria de todos ellos nos vamos a poner a trabajar todos juntos para cambiar esta realidad que nos lastima», remarcó Sáenz en su discurso de apertura.

«Los niños no eligen venir a este mundo, nosotros los traemos y tenemos la obligación de que tengan una buena salud, una buena alimentación, una buena educación y buen trabajo el día de mañana», añadió.

En relación a la atención sanitaria en la zona, el gobernador fue tajante: «con mucha tristeza recorrí hoy el hospital Juan Domingo Perón, con mucha tristeza les digo porque vi que no había agua en el hospital. Con tristeza tengo que decirles que en el hospital no había médicos, que en el hospital no hay ambulancias. Pero mucha más tristeza me dio cuando fui a lo de Joaquín el mecánico y vi seis ambulancias tiradas hace más de seis años cuando hay gente que se muere porque no puede ser trasladada».