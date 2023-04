Un verdadero escándalo se desató en la ciudad Santafesina luego de las declaraciones de un fiscal que investiga a narcos.

Luis Schiappa Pietra, es el titular de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, una unidad fiscal especializada que tiene otros tres fiscales y apenas ocho o diez empleados. Conoce las estructuras narco de la provincia como nadie, lideró las principales investigaciones que llevaron a la cárcel a los líderes de las dos bandas rivales (Los Monos y los Alvarado) y actuó incluso contra fiscales corruptos.

En el juicio a Alvarado fueron condenadas otras 22 personas. Muchos eran policías, incluyendo al Jefe de la División Judicial de la fuerza local, Luis Quevertoque, que había sido clave en las investigaciones contra Los Monos.

Además, se presentaron evidencias de que la Justicia federal de Rosario ya sabía desde hacía años de las complicidades estatales con el crimen organizado y no había avanzado, a tal punto que Schiappa Pietra y su colega Matías Edery hicieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. No pasó nada, según consignó Infobae.

Como si fuera poco, aparecieron mensajes telefónicos comprometedores para el poderoso senador provincial Armando Traferri y para la entonces diputada nacional y actual vicegobernadora, Alejandra Ródenas. Los fiscales quieren investigar a Traferri, que también aparece mencionado en una causa de corrupción vinculada al juego clandestino, pero no pueden avanzar porque el Código Procesal Penal local no lo permite si el Senado no le quita los fueros. Y eso no va a ocurrir nunca. De hecho, la cámara ya rechazó el pedido en una sesión cerrada a la prensa. Pero Schiappa Pietra y Edery no se rinden: llegaron hasta la Corte Suprema, en donde esperan que se declare la inconstitucionalidad de la norma que impide investigar por corrupción a los políticos de Santa Fe.

-¿En ese juicio también hay un audio vinculado con la actual vicegobernadora de la provincia?

-Esto ocurrió también en el marco de la investigación, cuando Alvarado estaba prófugo. En ese momento nosotros allanamos una casa en las islas de Entre Ríos, enfrente de Rosario y en el marco del allanamiento llegó la vicegobernadora, que en ese momento era diputada nacional.

-¿Se presenta en el allanamiento una diputada nacional? ¿En carácter de qué?

-De titular de la morada que se estaba allanando. Nosotros no lo sabíamos