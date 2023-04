Desde el 1° de enero al 31 de marzo de 2023, se produjeron 77 femicidios, 1 trans/travesticidio y 10 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

Los datos más relevantes son que 99 hijas /hijos quedaron sin madre, el 56% son menores de edad; el 59% de los agresores eran parejas o exparejas y el 32% de las víctimas tenían entre 19 y 30 años.

Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (65% fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y CABA.

Esta estadística nos interpela, y nos negamos a naturalizarla. Porque, entre otros factores intervinientes, muestran la ausencia de un poder judicial que escuche y proteja a quienes denuncian situaciones de violencia: cautelares violadas, ausencia de contexto de riesgo y medidas de protección que no son suficientes o no llegan a tiempo, entre otras cosas. Esto contribuye a que los índices de Femicidios no desciendan; así como también queda demostrado la insuficiente acción de los organismos locales y provinciales especializados en la temática que actúen antes, durante y después.

Necesitamos un Estado que implemente y ejecute políticas públicas federales.

El abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos no de Inseguridad.

En este informe volvemos a poner el foco en los femicidios en contexto de narcocriminalidad porque en estas organizaciones, atravesadas por el machismo, las mujeres ocupan un lugar menor: son utilizadas para el menudeo, quedan expuestas como blanco fácil además de ser, en muchos casos, asesinadas como objeto de venganza entre bandas. Es necesario incorporar esta nueva variable en las estadísticas porque estos crímenes tienen modalidades particulares ya que se comenten, en su mayoría, en la vía pública dificultando cualquier investigación posterior. Invisibilizar los femicidios perpetrados en este contexto oculta las desigualdades estructurales propias del patriarcado que posibilitan a las redes narco utilizar a las mujeres, en claro estado de vulnerabilidad, para logran sus propósitos.

Detrás de cada víctima hay una mujer, o persona trans asesinada, una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. No se puede prevenir de lo que no se habla. Exigimos el tema en agenda siempre y no solo cuando la noticia nos interpela porque ahí llegamos tarde.

En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, afirmamos que trabajar en la asistencia y la prevención puede evitar los femicidios.

Información adicional

9 víctimas habían realizado denuncia

3 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención

4 femicidas perteneciente o ex fuerza de seguridad

1 víctima en presunción de prostitución o trata

1 víctima embarazada

5 víctimas tenían indicio de abuso sexual

1 víctima era mujer trans

5 víctimas eran migrantes

7 Femicidios en contexto de narcocriminalidad

10 femicidios vinculados de varones adultos y niños

10 femicidas se suicidaron