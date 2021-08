El hermano de la intendenta Bettina Romero, recientemente electo como diputado provincial fue denunciado penalmente, por haber agredido físicamente a un desmalezador por trabajar políticamente para otro candidato.

Leonardo Mauricio Liseca se desempeña como empleado en la Cooperativa de trabajo SAN PABLO, un servicio tercerizado contratado por la Municipalidad administrada por Bettina Romero desde el 1 de abril de este año.

En la denuncia realizada ante sede policial destacó que el pasado 18 de agosto, al apersonarse al Centro Cívico Municipal con el fin de averiguar en que situación se encontraba su factura de pago, fue recibido por Ignacio Tonini (hijo de Aroldo Tonini – ex Director de Ambiente) quien le expreso que su contrato laboral fue reincidido.

Relata que al consultar a qué se debía la situación teniendo en cuenta que su contrato recién finalizaba en el mes de octubre y se le adeudaba cel pago del cuarto servicio prestado, recibió como repuesta que la directiva veníade arriba (orden superior). Frente a sus insistencia, Tonini hijo le respondió que la orden era emitida por el Juan Esteban Romero, hermano de la intendenta Bettina Romero e hijo del senador Juan Romero.

Relata Liseca que al encontrarse luego en la playa de estacionamiento del CCM, y teniendo agendado el teléfono de Juan Esteban Romero porque «es quien maneja el negocio del desmalezado de los espacio públicos», procedió a enviarle mensajes expresando su descontento por no haberle pagado las jornadas laborales trabajadas. La respuesta del denunciado fue «Ehh loquito… que te pasa? No se de que me estas hablando, pero así de guapo por teléfono lo hace cualquiera. Cuando quieras no juntamos y lo arreglamos personalmente».

Frente a esta respuesta, es que el desmalezador le señala «que iba a buscarlo donde el quiera» a lo que Romero le responde «lLsto a las 17 en FUNDARA (sede de la fundación de la familia Romero).

Señala Liseca que de acuerdo a lo convenido, se hizo presente en la fundación ubicada en calles Bolivar y General Güemes. Una vez en el salón, relata que se aproxima Juan Esteban Romero acompañado por Emilio Fallon (primo del denunciado y Director de la Panadería Social) y Aroldo Tonini quien procedió a cerrar la puerta. En la denuncia destaca que Romero le manifiesta: «Hacete el pesao ahora» y sin mediar palabra le propina dos golpes de puño una a la altura de la oreja, y otro en el pómulo, produciéndole un corte en el interior de sus labios.

Producto de la golpiza, Liseca perdió el equilibrio, tropezando con una silla de plástico y cayendo al suelo. Pero no conforme con la agresión, el electo diputado provincial nuevamente lo golpea en la nuca con golpes de puño, atinando solo a cubrirse el rostro con sus brazos. En tanto Fallón también aprovecha el momento para darle una patada a la altura del hombro. Producto de la situación interviene Tonini expresando: «Ya Juan, ya esta» y lo sujeta por detrás.

El desmalezador aprovecho el momento para incorporarse con el objetivo de retirarse del lugar pero Romero le manifiesta «Sentate» -accediendo a tal petición- y al dirigirle nuevamente la palabra le expresa» Por que laburas para el puto de David (candidato a diputado)» y al responderle que «ellos son los que me están por dar las maquinas para cortar el pasto» , el hermano de la intendenta le expresa «Cuando yo me entere que te entreguen las maquinas, vos solo venís a dármelas, o yo mando a que te la quiten».

Liseca manifiesta su disconformidad, recibiendo como amenaza: «Vos venís, me la entregas o yo te las hago quitar». Acto seguido el denunciante se levantó procediendo a retirarse, siendo seguido de cerca por Romero.