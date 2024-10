Las andanzas de Juan Esteban en el epicentro del negocio minero, la búsqueda del candidato a la senaduría por Capital y los pelotazos en contra de Abel Cornejo, entre los temas políticos de la semana.

¿Un Troka al senado?

La danza de nombres de cara a las intermedias del año entrante comenzó hace tiempo, pero la danza de fotos recién empieza a asomar cabeza. La imagen del intendente Emiliano Durand junto a una de las cabezas de Troka SRL (Informate Salta, CNN Radio, Juampi Rodríguez, etc.), José Zambrano, despertó una serie de especulaciones.

De acuerdo a lo reflejado en X por el periodista Oscar Correa, Zambrano se estaría probando el traje de senador provincial por la Capital, tentado por los altos mandos del oficialismo, con el que mantiene estrechísimos vínculos desde hace años.

El cargo en disputa no es menor, ya que sería definitorio de la performance del saenzismo/durandismo en el conglomerado más importante de la provincia. Hay quienes afirman que sería un buen contendiente de la olmedista -ahora libertaria- Emilia Orozco. ¿será?

Abel, en un cumple

El que no parece haber captado el hecho de que integra un mismo proyecto con el gobernador Gustavo Sáenz es el ex-ministro de Seguridad, ex Juez de corte, ex juez federal, ex procurador General, ex candidato a diputado provincial, actual asesor gubernamental y… ¿futuro rector de la Universidad de la Tercera Edad?, Abel Cornejo.

Esta semana fueron noticia las declaraciones del jurista en relación al proyecto oficial para la implementación de juicios por jurado. Para el experimentado letrado, el sistema que pretende aprobar por ley el ejecutivo provincial «tiene que ser implementado por el Congreso de la Nación».

En los pasillos de Casa de Gobierno ya hay quienes se preguntan cuántos pelotazos en contra estarán dispuestos los altos mandos a atajar por parte de Abel antes de agradecerle por sus servicios.

Los archivos de Palmier(da)

En la edición del sábado 26 de octubre Cuarto Poder publicó un artículo titulado: Mensajes de cuervos: Darío Palmier(da), en relación a los dichos cuasimafiosos del abogado Darío Palmier en una entrevista.

En un repaso por sus antecedentes, el escrito menciona su paso por la fuerza naval, además de haber sido defensor de personajes salpicados por el narcotráfico como el destituido Carlos «Conejo» Martínez y de intendentes corruptos como Manuel Cornejo (Campo Quijano) o Sergio «topo» Ramos (Rosario de Lerma).

El repaso esquiva un pequeño pero para nada insignificante detalle. Palmier(da) fue también abogado defensor de Juan Carlos Romero en la causa que el exmandatario le iniciara al periodista Sergio Poma por «injurias». En un fallo vergonzoso para la historia judicial de Salta, el periodista fue condenado. Una buena pregunta para hacerse es: ¿Hay un patrón común o nexo delincuencial entre los defendidos de Palmier? Para pensar…

Juan Esteban y los coreanos: Sin rencores

Atrás parecen haber quedado las extensas páginas y profusas investigaciones que el diario familiar le dedicaba a la multinacional surcoreana Posco, allá por marzo/abril, cuando las chances de quedarse afuera del negocio parecían inquietar a los mandamases del romerato.

El ingreso irregular de ciudadanos orientales para desempeñarse como jerárquicos en los campamentos de la Puna ya no parece ser una preocupación para el matutino de zona sur. Tampoco las empresas contratistas con domicilios fantasma que comenzaron a operar de un día para el otro.

Muy risueño y aplaudiendo se lo vio al diputado provincial Juan Esteban Romero en la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en General Güemes, hecha nada menos que por Posco. «La minería en Salta representa una oportunidad única para generar empleo», expresó en un video de Tik-Tok, la que parece ser su nueva plataforma favorita. ¿Pacto de no agresión o acuerdo de negocios?