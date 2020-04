En un insólito twit, el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, solicitó al fundador de Tesla que done respiradores a la provincia para afrontar la pandemia de coronavirus. Lo llenaron de memes.

«Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo», decía Yuyo Montes en la chacarera «Juan de la calle». Así lo entendió Roberto Dib Ashur, quien a través de Twitter se dirigió al director y fundador de Tesla Elon Musk. El empresario había anunciado días atrás que donaría respiradores artificiales a hospitales de países en los que opera Tesla.

«Tenemos ventiladores adicionales que fueron aprobados por la FDA. Los enviaremos a hospitales alrededor del mundo en las regiones de entrega de Tesla. El aparato y los costos de envíos serán gratis. El único requerimiento es que los ventiladores sean necesitados de forma inmediata para pacientes, que no sean guardados en un almacén», escribió el empresario automotriz.

A pesar de que claramente Argentina no es uno de los países en los que opera Tesla, Roberto se tiró un lance con un inglés nivel Carlitos Tevez.

«Dejar Mr Musk. My name y Roberto Dib Ashur. I am the minister of Economy of Salta Province. In the north of Argentina. I would be interested in receving ventilators for my province», redactó Dib Ashur para cerrar luego con un «Thanks much».

Las cargadas en redes sociales no tardaron en llegar y el ministro tuvo que dar de baja la publicación minutos más tarde.