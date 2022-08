Mediante un comunicado, referentes feministas de Latinoamérica respaldaron a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa judicial que afronta por la Obra Pública en Santa Cruz y por la cual la fiscalía pidió 12 años de prisión.

DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LA COMPAÑERA CRISTINA FERNÁNDEZ

Feministas de distintos lugares del mundo manifestamos nuestro apoyo decidido y solidario a la compañera Cristina Fernández de Kirchner frente a la descarada persecución de la que está siendo objeto. El ataque judicial, político y mediático contra la Vicepresidenta de Argentina es un nuevo capítulo de la estrategia del Lawfare, mediante la que se busca disciplinar y amedrentar a líderes y lideresas populares de América Latina.

La articulación entre grandes medios de comunicación, corporación judicial, grupos económicos y una derecha antidemocrática se ha convertido en una fórmula sistemática para atacar los procesos populares y a sus liderazgos. En el caso de Cristina, sobre la base de un proceso judicial que carece de todo sustento probatorio se ha montado una extraordinaria campaña mediática de linchamiento que tiene el objetivo de proscribirla políticamente para debilitar la acción del movimiento popular en su conjunto y la democracia de nuestra región.

Sabemos que no es casualidad este ataque a una lideresa popular, a una mujer, que ha confrontado con sectores del poder y ha irrumpido en la política para ampliar derechos para las mayorías del pueblo argentino. Como ha expresado Cristina Fernández de Kirchner en sus propias palabras: en su persona se busca atacar a las políticas de memoria, verdad y justicia en materia de DD.HH.; a los intentos de soberanía nacional y unidad de la Patria Grande, frente a la sumisión al FMI y los poderes del norte; a la ampliación de derechos, la recuperación de los salarios y a las aspiraciones de quienes siempre habían sido excluidas por las políticas neoliberales. Por eso tenemos la certeza de que la defensa de Cristina es la de todos los proyectos nacionales y populares de la Patria Grande y, más aún, es la defensa misma de la democracia, que está en la mira de las derechas reaccionarias, misóginas y racistas de nuestra región.Hoy tenemos claro que nuestros pueblos no olvidan y por eso hemos aprendido a hacerle frente a quienes buscan disciplinarnos y arrebatar nuestros derechos.

Sabemos también que las derechas reaccionarias han desplegado una violencia misógina muy particular contra las compañeras que protagonizan y conducen fuerzas progresistas y populares. No tenemos ninguna duda de que el hostigamiento y la persecución contra Cristina, como en su momento contra Dilma Rousseff y miles de compañeras que protagonizan procesos populares, contiene un mensaje unívoco para todas nosotras: vuelvan a sus casas, la política no es para ustedes. Por eso, hacemos un llamamiento internacional a la acción para que feministas de todo el mundo nos pronunciemos

de manera contundente contra estas persecuciones, expresemos nuestra solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y redoblemos la lucha en defensa de la democracia y el respecto de la soberanía popular.

Dilma Rousseff (Brasil), Chantal Mouffe (Bélgica), Taty Almeyda y Dora Barrancos

(Argentina), Piedad Córdoba (Colombia), Mariela Castro y Teresa Amarelle Boue (Cuba),

Pilar del Río (España), Eli Gómez Alcorta (Argentina), Gabriela Montaño y María Nela Prada

(Bolivia), Manuela Dávila (Brasil), María José Pizarro (Colombia), Gabriela Rivadaneira y

Paola Pabón (Ecuador), Irene Montero (España), Anahí Durand y Verónica Mendoza (Perú),

Nadine Gasman y Citlali Hernández Mora (México), Xiomara Zelaya (Honduras), Minou

Tavares Mirabal (Rep. Dominicana).

ARGENTINA

Marita Perceval / Nelly Minyersky / Estela Diaz / Juliana Di Tullio / Rita Segato / Mayra

Mendoza / Gabriela Cerruti / Mónica Macha / Vanesa Siley / Anabel Fernández Sagasti / /

Josefina Kelly / Victoria Tolosa Paz / Mara Brawer / María Rosa Martínez / Jimena López /

Marta Alanis / Carolina Gaillard / Nina Brugo / Verónica Gago / Luci Cavallero / María Eugenia

Catalfamo / Diana Broggi / Lara González Carvajal / Laurana Malacalza / Gloria Bonder /

María Elena Naddeo / Hilda Aguirre / Constanza Alonso / Victoria Basso / Claudia Bernazza /

Tanya Bertoldi / Gloria Bonder / Ana Cafiero / Veronica Lía Caliva / Mabel Caparros / Adriana

Carrasco / Mabel Carrizo / Deolinda Carrizo / María Luisa Chomiak / Lucía Benigna Corpacci

/ Belén Correa / Nelly Daldovo / Soledad Deza / María Eugenia Duré / Virginia Franganillo /

Silvina Marcela García Larraburu / Nora del Valle Giménez / Silvana Ginocchio / María Teresa

Margarita González / Estela Hernández / Ana María Ianni / Graciela Landriscini / Claudia

Ledesma Abdala de Zamora / Mónica Litza / María Pía López / Cristina del Carmen López

Valverde / Juliana Marino / Magui Mastaler / Sandra Mariela Mendoza / Carolina Moisés /

María Luisa Montoto / Estela Neder / Cecilia Nicolini / Alejandra Obeid / Claudia Ormachea /

Blanca Osuna / María Graciela Parola / Gabriela Pedrali / María Inés Pilatti Vergara / Norma

Sanchís / Nancy Sand / Silvia Sapag / Natalia Souto / Brenda Vargas Matyi / Paola

Vessvessian / Liliana Yambrun / Carolina Varsky / Greta Pena / Lucía Cirmi Obón / Larisa

Rosón / Martha Linares / Rocío Liébana / Guadalupe Carnelli / Lucía Fuster / Andrea Andrade

/ Diana Arbelaiz / Johana Lacour / Fernanda Fernández / Pilar Escalante / Guadalupe Santana

/ Johana Benítez / María de los Milagros Burlando / María Carolina Aguilar / Cipe Fridman /

Ana Silvia Fernández / Ana María Careaga / Cristina Solano / Silvia Cicconi.

BOLIVIA

Verónica Navia / Adriana Salvatierra / Guadalupe Pérez Cabrera / Moira Rimassa / Catalina

Rodríguez / Miriam Suarez / Verónica Pérez / Carmen Elena Sanabria / Yam Medrano /

Dayana Aguilera / Nardy Chura / Magaly Iriarte / Fabiana Salvatierra / Keila López / Sandra

Ávila / Soledad Domínguez / Leonor Arauco / Ximena Flores / Nila Heredia / María Lourdes

Zavala.

BRASIL

Luciana Santos / Taliria Petrone / María do Rosário / Bruna Rodríguez / Daiana Santos / Jó

Moraes / Ana Carolina Lima / Patrícia Romana.

CHILE

Marcela Ballara / Kemy Oyarzun / Daniela Lillo.

CUBA

Liset Mailen Imbert Milán / Lis Cuesta Peraza / Charlie Medina / Lourdes de Armas / Zaida

Capote Cruz / Lirians Gordillo Piña / Ania Mirabal Patterson / Rosa Campoalegre / Laidi

Fernández de Juan / Magda González Grau / Silvia Yáñez / Ifraín Sánchez / Leticia Martínez

Hernández / Patricia Ares / Magda Resik Aguirre / Gilda Monteagudo Peña / Silvia María

Navarro Quintero / Ania Mirabal Patterson / Rosa Campoalegre / Azalia Arias González / Olga

Marta Pérez / Corina Mestre Vilaboy / Marcia Leiseca / Daciela Rossie Prieto / Anateresita

González Fraga / Yohanka León del Río / Leticia Martínez Hernández / Ariana López / Liian

González / Julieta Garcia / Daylen Vega / Lisandra Ronquillo Urgellés / Patricia María Guerra

Soriano / Ania Terrero / Lizbeth Labañino Palmeiro / Camila Maury Vázquez / Tamara

Velázquez López / Annalie Rueda Calderón / Yaimi Ravelo Rojas / Iriana Pupo Serrano / Laura

Mor / Syara Salado Massip / Eva María Guerra González / Carmen Nora Hernández Chávez /

Georgina Alfonso González / María Isabel Domínguez / Nuria Gregori / Isabel Martínez Gordo.

ECUADOR

Paola Cabezas / Marcela Holguin / Gissela Garzón / Viviana Veloz / Ana Herrera / Paola

Cabezas / Marcela Aguiñaga / Esther Cuesta / Liliana Durán / Verónica Arias / Amapola

Naranjo / Soledad Buendía / Teresa de Jesús Mojica Morga.

EL SALVADOR

Blanca Flor América Bonilla Bonilla.

ESPAÑA

Isabel Serra / Ángela Rodríguez / Ione Belarra / María Eugenia Rodríguez Palop.

ESTADOS UNIDOS

Vanessa Ramos.

MÉXICO

Marta Clara Ferrerya Beltrán / Kyra Núñez de León / Mónica Iris Jasis Silberg / Mariela Castro

Flores / Maricarmen Rioseco Gallegos / Nancy Núñez Reséndiz / Celia Aguilar Setién / Erika

Vanessa del Castillo Ibarra / Rocío Bárcena Molina / María del Rocío García Pérez / Ingrid

Gómez Saracíbar / Rocío Mejía Flores / Dolores Padierna / Ana Francis Mor / Fabiola Alanis

Sámano / Adriana Bustamante Castellanos / Eréndira Cruz Villegas Fuentes / Gabriela

Rodríguez R. / Claudia Sheinbaum Pardo / Patricia Mercado / Martha Lucía Mícher / Erika

Patiño de Cortázar / Letizia Díaz Aguilar / Gabriela Osorio Hernández / Tobyanne Ledesma

Rivera / Araceli García Rico / Concepción Rueda Gómez / Isabel Castro Contreras / Araceli

Lemus Castañeda de León / Rocío Villarauz Martínez.

NICARAGUA

María Rubiales de Chamorro

PANAMÁ

Mireya Peart