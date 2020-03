Si hay algo que nos enseña internet día a día es que no sólo que la verdad no es absoluta, y que cada uno tiene su verdad, sino que cada uno también tiene su propia mentira. La creatividad está en hacerle parecer lo más real posible. Aunque con este tema del COVID 19 – Coronavirus ni siquiera hace falta tanta creatividad. Todo lo que se larga a la red se toma como cierto y crea más pánico, por las dudas…

Una de las peores, de estas apócrifas, fue la de este miércoles, indicando que en Salta un preso del penal de Villa Las Rosas era sospechoso de Coronavirus. Más de uno dijo, “que aprovechen y los contagien a todos así dejamos de mantener criminales”. Suena duro, pero en momentos como el que vivimos a nivel mundial, en que todos quieren salvarse a sí mismos es difícil que piensen justo en los reclusos del penal.

Lo cierto es que las conocidas “fakenews” no sólo salen de gente que quiere confundir o hacer un poco más de daño, sino de medios de comunicación que se la dan de serios y no chequean los datos de sus propias publicaciones.

En la noticia “Protocolo por Coronavirus en el Penal de Villa Las Rosas: el recluso fue aislado”, se hace referencia a las medidas de seguridad implementadas dentro del Penal, tanto para el personal que allí trabaja como para reclusos y familiares en días de visita. Medidas preventivas que se aplican en todos lados y que son las sugeridas por autoridades sanitarias. “Crece la preocupación ante la aparición de un caso sospechoso en el penal de Villa las Rosas. Autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (SPPS) confirmaron a este medio que en horas de la mañana se hicieron presentes profesionales de la salud en la Unidad Carcelaria N° 1 aplicando el protocolo correspondiente”, lo que el Ministerio Público, a través de Defensoría General, representada por su titular Pedro García Castiella, desmiente rotundamente. “La información es falsa respecto de la activación de protocolo sanitario en el Penal de Villa Las Rosas frente a posible caso de coronavirus”, ratificó la absoluta falsedad de la información el funcionario judicial.

“Todos los trabajadores y la población carcelaria del Penal de Villa Las Rosas se encuentran libres de sospechas de haber contraído coronavirus. Sólo una persona privada de la libertad fue intervenida quirúrgicamente en las últimas horas, pero esta situación nada tiene que ver con el virus COVID19, sino que se trata de una operación frente a una patología oncológica de larga data”, afirmó García Castiella.

Al tiempo que solicitó formalmente a los medios de prensa prudencia y responsabilidad en la divulgación de versiones no chequeadas o confirmadas debido a la impredecible trascendencia que podrían ocasionar noticias falsas en la instalación del pánico en diversos grupos sociales ante la extrema excepcionalidad y gravedad de la situación que nos toca atravesar a toda la sociedad en su conjunto.