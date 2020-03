La lucha de los trabajadores de la educación por un salario digno quedó truncada y sin resultados a partir de las medidas de urgencia sanitaria tomadas por el gobierno nacional y provincial, sin embargo, juraron volver. Señalan a Patricia Caliva de traicionar la lucha. (Por Mario Molina)

Con la decisión de todos los departamentos se decidió suspender las diferentes medidas de fuerza que venían realizando los docentes este mes y pasar a un cuarto intermedio, esto no quiere decir que dejaron de lado sus peticiones, por el contrario, no se levantó paro como informaron en algunos medios si no que es una suspensión debido a la pandemia que azota hoy la Argentina, la cual ha triplicado el número de infectados desde que se detectó el primer caso.

Los docentes confirman que luego de la cuarentena estipulada por el gobierno la docencia convocaría a una asamblea provincial y allí se definirá cuáles son los pasos a seguir, Cuarto Poder habló con Silvia Di Piazza una de las delegadas docentes de la capital salteña “Sabemos que hasta el 31 no nos podemos reunir ni hacer reuniones multitudinarias porque pondríamos en riesgo nuestra salud y de nuestra familias y de los colegas así que bueno eso se irá desarrollando a medida que se defina algo aquí”.

En cuanto la paritaria al gobierno se le remarcó que no se le cambia la propuesta lo que se le está diciendo es que se adelante el pago para que pueda impactar en el sueldo complementario. El coronavirus generara un impacto económico terrible en la docencia principalmente para aquellos que no fueron nombrados en ningún cargo o que tienen un sueldo precario con respecto a esto remarcó la delegada “No lo vamos a decidir los delegados sino, por medio de una asamblea, lo decidiremos toda la docencia”.

Crisis de representación

En la lucha docente desde el año pasado que se pueden ver grietas, las cuales estuvieron atravesadas por las elecciones de la Junta Calificadora, acusaciones de traición y de amiguismo con el gobierno, las bases siempre terminan señalando a los delegados como cómplices del mandatario de turno y algunos afirman ya estar cansados de no poder confiar. En la capital salteña hay dos sectores que quieren representar a la docencia; uno dirigido por la que ya la consideran “ex delegada”, Patricia Caliva con Carlos Murga y del otro lado un grupo de 3 personas al que Di Piazza pertenece, los cuales fueron elegidos en una asamblea meses atrás.

“Quiero explicar también esta famosa fisura que hablan muchos medios de comunicación al respecto del cuerpo de delegados que es uno solo y este cuerpo de delegados responde a una asamblea provincial de Autoconvocados que es un pequeño grupo liderado por una docente llamada Patricia Caliva que quedó destituida el año pasado. Ella no pertenece al nuevo cuerpo de delegados, casualmente por algunas conductas que no eran acorde a la lucha y a la asamblea Provincial, esta persona ha querido manejar de manera unánime y sola”, señaló Di Piazza.

El nuevo cuerpo de delegados

“El cuerpo de delegados esta constituidos por todos los departamentos de la Provincia y en la Capital están 3 delegados quien les habla Silvia Di Piazza, María Montoya y Boasso”, señaló la docente y agregó “nosotros hemos permitido que cualquier docente puede ingresar a la asamblea porque no le hemos pedido que diga a qué partido pertenece, siempre y cuando la lucha sea una sola que es en estos momentos lo que nos llevó a las calles por nuestro salario, si cuando nosotros realizamos la reunión en el foro de intendentes Caliva se presentó y como nosotros damos clase de ética no la hemos echado si la hemos dejado que se exprese como ella quisiera , pero cuál es la dificultad aquí que mientras nosotros esperamos hasta las 16 hs que vuelvan con una propuesta salarial dentro del foro de intendentes esta señora se retiró de ahí a una asamblea que ella ya había convocado para levantar un paro con 20 personas ella evidentemente tenía esa propuesta antes que nosotros lo cual nos da a pensar que esta persona tenía un contacto allegado con el gobierno y obviamente esta persona tenía ya algo pactado por que levanto un paro y no le salió la jugada esto quedó demostrado en la asamblea del día lunes en el Club Libertad que éramos más de mil personas” contó la delegada.

Gira por los medios

“A su vez es vergonzoso por que solicitaron carpeta medica Caliva y el Sr. Murga pero no solicitaron carpeta para estar en todos los medios y defenestrar la lucha docente el problema acá es que nosotros nos enfocarnos en lo que es la lucha el tema de los frentes por ejemplo cuando nos imprimieron en Gran Burg y ella nunca estuvo ni si quiera en la asamblea que tuvimos en Metán cuando convocamos al paro”

Delegados que se quieren comprar

Internamente siempre se habla de los leales, los indiferentes y “los vendidos” si algo sabemos de la clase política salteña es que los altos rangos siempre han creído que cada persona tiene su precio: “Mira las operaciones políticas la vivimos del primer día cuando los quisieron comprar a los delegados uno por uno pero no pudieron quebrarnos es mas en la asamblea de Metan salió aprobada una moción de que si algún delegado quisiera o intentara arreglar algo por fuera del cuerpo de delegados iba a ser desplazado y escrachado de la asamblea provincial y que Caliva y el Sr Murga son persona no grata por eso digo nosotros nos concentramos en la lucha y no en lo que ella y su grupo buscaban que son ambiciones personales por eso no hemos salido hablar mal de ella” (Hasta ahora).

Las titularizaciones

“El tema titularizaciones obviamente que es un trabajo que se inició en las vacaciones de julio el año pasado en la mesa de negociación que teníamos con la ministro Berruezo salió el decreto antes de irse y bueno se cumplió con esto y con el esfuerzo que cada delegado realizó poniendo plata de su bolsillo para llevar adelante como veedores de las titularizaciones, logramos sacarle a los intendentes, diputados, senadores el poder de decidir en estas cuestiones en poner gente de su agrado”, describió la docente entrevistada.