Presentación del libro “El gato cíclope” (Ramaraíz, 2025) de Otto Alves Pinto Trigo en Tartagal. La obra retoma un tramo de la vida de Oda Nobunaga, en nexo con seres sobrenaturales y literaturas fantásticas.



Por Mario Flores

El sábado 4 de octubre, se dará lugar la presentación del segundo libro de Otto Alves Pinto Trigo (Tartagal, 1980) titulado “El gato cíclope” y publicado por la editorial santiagueña Ramaraíz. Con 184 páginas, dividido en nueve capítulos además un texto en formato teatral a modo de posfacio, este libro de relatos ubica el territorio de su ficción en el siglo XVI, por lo que se inscribe tanto en la ficción histórica como en el realismo mágico, y aunque su narrativa se contextualiza en los lejanos reinos del Japón imperial, son cercanas sus propugnaciones filosóficas y cuestionamientos que el protagonista recibe de parte del ser del título, este ente de un solo ojo. El gato cíclope es el nexo y el hilo de conductor de las diversas escenografías (y épicas espirituales) que encarna el personaje, en clave de novela corta: es también la tentativa de un texto único que inicia y finaliza con una polifonía que se reproduce en la leyenda, la crónica fantástica y más de un elemento de lectura autobiográfica.

Basado en el famoso incidente de Honnō-ji, templo donde el guerrero Oda Nobunaga se encontraba refugiado, Otto Pinto involucra ciertos elementos sobrenaturales propios de características dinásticas y clásicas para convertirlos en historias independientes de sí, como didascalias sobre ambiciones y corrupciones del espíritu humano, en una invariable primera persona. Así narrada, la novela (o conjunto de relatos que hacen, a la vez, una novela) va enmarcando estas parábolas salvajes de animales y sequías, libros perdidos y ontologías faraónicas (“Digo esto porque las figuras allí visibles eran de una fidelidad tal que parecían estar vivas”, aclara la voz del espíritu).

Aunque asegura no percibirse como autor sino como empleado público, Otto Pinto ya publicó “Escritos de la nubia» (editado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta en 2004), además de llevar adelante una labor como periodista digital. A partir de las 19:00 h en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios de Tartagal, aompañarán el lanzamiento de este título la periodista local Mabel Carrizo, el escritor Gustavo Andrés Murillo (oriundo de General Enrique Mosconi y autor de “Relatos en la frontera», publicado por el Fondo Editorial de Salta en 2011), los actores y docentes de teatro Jorge Lucas Romero Marquiegui y Laureano Emilio Vera (que además firma el prólogo del volumen), la antropóloga y escritora Marta Juárez y la especialista en ceremonial y protocolo Lila Antequera.