Denuncian falta de guita, hubo actos paralelos y mucha tensión.

Se fue Jalit (el que se jactaba de ser inteligente pa meter la mano en la lata) pero el caos sigue. Es más, se ha intensificado.

En Pichanal denuncian que Jalit dejó una deuda de 14 millones de dólares

Salta

03/03/2020. Sebastián Domínguez aseguró que el exintendente dejó un municipio devastado en materia económica.

El intendente Sebastían Domínguez dijo que su antecesor dejó una deuda de 14 millones de dólares.

El municipio contrajo esa deuda luego de que Jalit se apropiara de un terreno privado para usarlo de basural. Por esta deuda el municipio tiene comprometida su coparticipación y además debe pagar una multa de mil pesos diarios.

“El día que asumimos no teníamos escritorios, sillas y en las oficinas había huecos porque se llevaron hasta los aire acondicionado”, dijo en Fm Profesional.

Las palabras salen caras y Domínguez no la tiene fácil: decidió no abrir el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local, por una rivalidad contra algunos ediles. Montó un acto afuera del recinto y luego pidió a los vecinos que lo saquen «a patadas” si no hace bien su labor.