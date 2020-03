El diputado nacional, que se rasca a cuatro manos, se queja del paro de las maestras.

Martín Grande está que trina. El diputado nacional macrista salió en su radio a boicotear el paro docente. Dijo que “en los últimos 30 años, salteños tuvieron 3 años de paro docente”

Con datos que no los chequea nadie, dijo que desde 1983 hasta el 2020, los estudiantes salteños perdieron casi 3 años de clases debido a las medidas de fuerza.

Grande dijo que por los días perdidos en las aulas “los chicos no aprenden nada”. Asimismo sostuvo que por estos paros muchos deciden dejar las escuelas y se inscriben en el sector privado. Dijo: que los estudiantes de primaria y secundaria muchas veces “prefieren comer menos y tener para poder pagar un colegio”.

Cabe resaltar que en este pseudo editorial Martín Grande emitió más palabras que en los dos años que lleva sentado calentando la banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Donde no se le conoce proyecto alguno.

Donde su último gran logro fue no entrar al recinto para evitar que se den de baja las jubilaciones de privilegio.

Un tipo que cobra un sueldo equivalente a 15 o 20 maestros y que se rasca a cuatro manos.