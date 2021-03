Morales dijo que prefiere «más política» en la alianza y que imagina al bloque opositor como «una fuerza donde el radicalismo tenga un rol más importante, y que llegue con un plan». De paso aprovechó para promocionar su candidatura para las elecciones 2023. «Yo quiero un presidente del radicalismo y quiero ser candidato».

También se refirió a Patricia Bullrich, de quien dijo que es «una figura que respeta mucho» y que ya le manifestó su intención de ser candidata en las próximas elecciones nacionales. Aclaró que Horacio Rodríguez Larreta no es «su candidato», sino que es el candidato del PRO. «No es lo mismo gobernar San Isidro o la Ciudad de Buenos Aires, que gobernar Jujuy. Ellos cuentan con recursos que nosotros no».

En última instancia se refirió a su partido. «Gustavo Posse estaba en el PRO en el 2015, era más amarillo que Macri pero al final, los que nos quedamos a defender los intereses del partido fuimos Cornejo, Negri y yo. Posse no es la renovación, lleva 22 años como intendente”.

Ahora es el turno de los se suben al barco. El comediante Alfredo Casero recibió una invitación para sumarse a Juntos por el Cambio por parte de Patricia Bullrich. «Mi problema es la falta de organicidad porque yo trabajo solo, pero dame algo para hacer y yo lo hago», respondió Casero, entusiasmado con la propuesta de Bullrich. «El principal problema de este Gobierno es que no hay honor, no les importa”, empezó el actor. Recordemos que Alfredo Casero fue muy activo en las convocatorias de las movilizaciones contra los gobiernos peronistas de los últimos años.

La propuesta (que no fue de casamiento) fue hecha por televisión, en el programa «Una Vuelta más», el día que ambos fueron invitados.

Al parecer la invitación de la presidenta del partido, fue una reivindicación para con el actor que no fue invitado a la presentación del libro de Macri. «Estamos en manos de enfermos, de mentirosos, que juntan un montón de gente que, en su pequeña militancia, le importa tres carajos lo que es importante para nosotros. Ese es el único problema», enfatizó Casero al momento de dar su opinión sobre el actual gobierno.

Bullrich agregó a su propuesta que «por supuesto le daría un lugar en el macrismo porque se necesita de todos los que van a pelear por el país, por la Patria, que se la van a jugar, entre ellos está Alfredo».

Por su parte, Alfredo Casero no olvidó decir de forma algo confusa que le «trajo un montón de problemas haber criticado la gestión de Cambiemos porque empezaron a tratarme como el que se había dado vuelta, pero lo que estaba diciendo era lo pensé toda la vida”. A su vez, también dijo que «Si no fuera por Patricia Bullrich, por Fernando Iglesias y por algunos más a los que ves en las marchas, no hay nadie que se pare y diga «yo estoy enfrente de esto». No vaya a ser cosa que estén demasiado cómodos y que no quieran perder un montón de privilegios. No vaya a ser cosa que la gente salga y diga que no quiere a ninguno porque esa sería una pérdida más grande para la Democracia».

Al cierre del programa, el actor le dijo a la política que iba a hacer todo lo posible para que sea presidenta».