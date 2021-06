Así lo manifestó el tesorero José Guerreros del Centro de Jubilados de Hipólito Irigoyen departamento Orán. (Mario Molina)

“Es terrible la situación por la cual estamos atravesando, debido a la falta de atención del Pami para con nosotros. Realizamos numerosas notas pidiéndole a la directora de la institución Verónica Molina una respuesta a la falta de farmacias que no tenemos en el lugar y tememos que viajar a Orán y esperar más de 10 horas parados en semejantes clima cómo el frio porque es la única farmacia que tenemos para poder comprar nuestros remedio” .

Guerreros señaló como inadmisible esta situación y el abandono de personas que hace el Pami por esta situación ya son varios los Jubilados que murieron por COVID 19 al estar expuestos al frio tantas horas esperando ser atendidos .

Lo institucional

En este punto aseguró están sufriendo una persecución política por parte de Personería Jurídica “nosotros tenemos un estatuto y en una parte se torna muy engorrosa qué es cómo se elige a la comisión directiva por una asamblea que marca el art 21 donde fuimos a elección a través del sufragio dónde presentamos lista todo cómo cualquier elección. La cuestión que la Sr Verónica Miranda de Personería Jurídica de Salta nos notifica diciendo que tiene que asumir el órgano de fiscalización de la otra lista cuándo nosotros nuestra lista ganó todos los órganos de representación completa, por supuesto qué le contestamos vía mail, dónde le aducimos su error porque que el hecho fue consumado con la fiscalización de ellos mismos antes de realizar la elección”, sostuvo.

Agregó Guerreros “Es increíble que después de casi 6 meses de haber asumido a través de una elección democráticamente del sufragio te salgan con esto .Porque que sí algo salió mal fue porque ellos mismos lo permitieron porque son los que llevan el control de todas las instituciones qué tengan al día todas la documentación necesarias para poder realizar una elección”.

“Está más qué claro el acuerdo de la Campora con Romero por qué esto empieza luego de reclamarle al Pami qué nos de explicaciones de que están haciendo con la plata de los afiliados sorpresivamente el Órgano que está a cargo de Villada te salga con esta Jugada”, señaló.

“Pasaron casi 2 semanas entré idas y vueltas y nos dicen de Personas Jurídicas qué perdieron los papeles qué le reenvíen todo de vuelta”.

Acuerdos

“El caso de Lucia Rojas que se tildaba de ultra Kirchnerista acá hoy sale cómo candidata del Frente Gana Salta todo raro me parece y es más que obvio qué están jugando para tapar y querer silenciar lo qué venimos haciendo” consideró el dirigente de jubilados.

La Pandemia

“Es muy complicado paliar una pandemia cuándo las instituciones no funcionan, no dan respuestas, no tienen empatía”, denunció.

“En Salta ya son 1600 personas fallecidas por covid 19 en todos los casos fueron por qué el estado los abandonó de alguna u otra manera. Cuantas personas más tienen qué morir para qué el estado comience a dar respuestas, que controlé a las prestadoras de servicios cómo las obras sociales dónde el 90% de ellas no reconocen al covid 19 cómo una enfermedades profesionales”.

En el último tiempo se ve cómo los hospitales públicos no dan abasto en el caso de Orán hasta renuncias de médicos por falta de insumos para apalear la crisis tuvieron ausentes los funcionarios y autoridades qué deben garantizar la salud pública deben estar a la altura de las circunstancias para evitar una catástrofe sanitaria.

Nuevas herramientas

El estado Nacional realizó en su vista del primer mandatario a Salta en dónde no solamente estuvo acompañando al Gobernador de la Provincia en los actos de la conmemoración del fallecimiento del héroe Gaucho Miguel Martín de Güemes sino que también visitó el centro de convenciones donde se encuentra el centro de vacunación contra el covid 19 en la provincia .En esta oportunidad dejó inaugurada la campaña de vacunación donde Salta recibió más de 80 mil vacunas para continuar con la campaña de vacunación .

Economía de la Provincia

En éste sentido Salta fue y es una de las provincia qué más afectada se encuentra por la crisis sanitaria dónde cayó la inversión privada y comercial afectando enormemente a generaciones futuras dónde hoy existen más de 500 comercios que cerraron porque no tuvieron acompañamiento necesario por parte del estado provincial .

En este sentido el desempleo ya superó el 60 % de las familias salteñas que se encuentran sin trabajo en Salta. Contando con la caída del Turismo una de las actividades económica más fuertes que tenía la provincia dónde ya son más del 80 % de las empresas de turismo en la provincia que tuvieron que cerrar por la pandemia acá se puede ver que son un poco más de 6000 mil familias que se quedaron sin trabajo.

Cambio de rumbo

En su visita a Salta el Presidente de todos los Argentinos Alberto Fernández firmó un convenio con la Provincia de Infraestructura donde el Estado Nacional le dejó más de $ 6000 millones de pesos para activar la obra pública y recuperar el empleo algo que jamás se ha visto en la “Historia de Salta “ que un Gobierno Nacional invierta y acompañe tanto a una provincia sin contar con los más de 2000 millones de pesos que recibió Salta en los inicios de la pandemia .

Esto no se ve en el interior aparentemente es otra realidad adujo José Herrera al referirse sobre la situación de abandono que tienen en el centro de Jubilados por parte del Pami: “Llegamos a tal punto qué cansados por tantas mentiras y promesas incumplidas por parte de la directora del Pami la señora Verónica Molina tuvimos que presentar un recurso de amparo para que la justicia actué y no permita que nos sigan tomando el pelo con las prestaciones qué aparentemente todo queda en Salta y no vemos esos beneficios acá en Yrigoyen. Acá lo único que hicieron es venir a dejar electrodomésticos usados cómo para intentar quedar bien con los pobres viejos cuándo todos sabemos que es una burla lo que hacen y ya lo hemos demostrado con las movilizaciones masivas qué realizamos en el departamento por éste tema y que no tenemos ningún problema de volver a hacerlo si esto no tiene alguna respuesta favorable hacía nosotros en los 10 puntos qué le presentamos en pedido formal a señora Molina pueden tener resultado negativos cómo una movilización masiva en Salta en contra del Pami por su mala atención”. sentenció Herrera.