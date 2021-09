La tarjeta física sólo puede ser usada para la compra de alimentos y por el titular, en entrevista con este medio el Concejal Lalo Díaz de la Ciudad de Orán dio detalles del ilícito cometido con este beneficio social (Mario Molina)

La Tarjeta Alimentar depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se encuentra dentro del marco del Plan Argentina Contra el Hambre.

Es una política complementaria que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. No suplanta a la Asignación Universal por Hija/o ni a ninguna política existente.

Su objetivo es reducir el impacto económico y social producido por la pandemia de COVID-19. Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación.

Robo y uso indebido de las tarjetas en Orán

La tarjeta física sólo puede ser usada para la compra de alimentos, en una entrevista con este medió el Concejal Lalo Díaz de la Ciudad de Orán dio detalles del ilícito.

Con el correr de las horas la Brigada de Investigaciones realizó tareas de investigación que permitan esclarecer lo sucedido. Por su parte el concejal manifestó que una vecina de la Ciudad de la Nueva Orán se le acercó con la denuncia que había realizado porque alguien se estaba haciendo pasar por ella usando su tarjeta.

Todo comenzó cuándo se acercó la señora a la dirección de Desarrollo Social de la municipalidad de la Nueva Orán a retirar su tarjeta la sorpresa fue grande cuándo le dijeron que su tarjeta ya había sido entregada y le mostraron su firma de conformidad.

De inmediato la señora respondió “no puede ser que yo la haya retirado esa no es mi firma» remitió la señora damnificada “aparte yo soy la única que usa mi DNI” luego procedió a realizar la denuncia correspondiente por el cual en estos momentos son materia de investigación.

En este sentido el concejal Lalo Díaz presentó un proyecto de pedido de informe al Municipio el cual fue aprobado por unanimidad donde no se descarta la posibilidad de que haya más personas damnificadas por este hecho, fue puesto de manifiesto que son más 400 tarjetas que no fueron recibidas por sus beneficiarios .

Implicados

Por el momento todo apunta hacia la ex secretaría de desarrollo social de la municipalidad la Lic.Claudia Pomares y al actual Intendente Pablo González que son los que se encargaron de entregar las tarjetas en el municipio. Por otra parte también a medida que vaya tomando curso la investigación se podrá identificar a la persona que estuvo utilizando la tarjeta en los comercios.

Son muchas las interrogantes sobre si es posible evitar el robo de la tarjeta, o sí pudo utilizar una tarjeta otra persona que no sea la titular. ¿Qué pasó con la seguridad de los comercios que no se fijaron efectivamente si era o no la titular la que usó la tarjeta? antes de dar los productos sustraídos del comercio y ¿Dónde estaba la seguridad de las cámaras de los comercios que no se percataron de la persona que estaba pasando una tarjeta que no era suya?, ¿Hubo complicidad por parte de los comercios para vender igual sin importar que se cometa el delito de falsificación de firmas y documentos?. Lo que sí es más probable es que hubo falta de cumplimiento de funcionario Público por parte de las autoridades que se debían asegurar que las personas a quienes entregan las tarjetas sean realmente los beneficiarios.

Política Gubernamental

En principio del año 2020 el Gobierno Nacional dio indicaciones al ministro de aquel entonces Daniel Arroyo para que todas las Provincias a través de sus Ministerios y Municipios sean quienes canalicen todos los recursos en materia de desarrollo social, así es cómo el Potenciar Trabajo y las Tarjetas alimentar son manejadas directamente desde los Organismos Estatales mientras que las Direcciones Nacionales del Ministerio de desarrollo Social de la Nación son meros secretarios del ministro de desarrollo de las provincias, cumpliendo un rol de veedores sin facultad de decisión de dar altas y bajas de los beneficios .