El juez declaró en el fallo que los perros son seres sintientes por lo que son sujetos de derecho y no deben ser tratados como meros objetos por la Justicia.

Este lunes la Justicia condenó a dos hermanos con residencia en Orán por el delito de actos de crueldad animal en perjuicio de un can que fue quemado vivo en la residencia de ellos. Los hombres de 31 y 28 años recibieron la sentencia luego de una denuncia por parte de los vecinos cuando observaron que algo estaban prendiendo fuego, poniendo en peligro las casas colindantes. Ambos recibieron penas de prisión condicional que no supero los dos años.

El juez de Orán Ramiro Morizzio declaró procedente el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes durante una audiencia flexible y multipropósito. El mayor, de 31 años fue considerado autor de los delitos de actos de crueldad animal, robo simple, amenazas con arma en tres hechos, y exhibiciones obscenas en concurso real, y cumplirá la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.

Su hermano menor, de 28 años, cometió los delitos de crueldad animal y robo simple en concurso real, y por ello le impusieron la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. En el fallo el juez declaró a los perros como sujetos de derechos en su calidad de seres sintientes. Este reconocimiento implica que los animales no son meros objetos, sino que poseen derechos intrínsecos.

Entre el 10 y 15 de mayo los acusados habían quemado vivo al perro en su domicilio del barrio Primavera de Orán, y luego lo abandonaron en un cajón en la vía pública. Un vecino vio lo que pasaba e intentó socorrer al animal, luego radicó la denuncia. Durante un allanamiento en la vivienda se encontraron dos perros atados y embadurnados en aceite, y huesos calcinados encontrados cerca de una fogata y entre los residuos del lugar. Según las pericias estos restos podrían corresponder a otros animales que también habrían sido quemados.