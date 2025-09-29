El pasado viernes, un hombre resultó herido de gravedad con un arma blanca, por lo que debió ser hospitalizado.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención ante el reporte de un hombre de 29 herido en la zona torácica en un hecho ocurrido el viernes 26 en la Comunidad Lapacho 2.

Según las primeras tareas investigativas de personal de la Unidad de Investigación UGAP, se pudo conocer que la persona lesionada participaba de una reunión con ingesta de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, cuando se produjo una gresca con otro individuo, quien lo hirió con un arma blanca en la zona torácica y luego se dio a la fuga.

El hombre de 29 años fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

El fiscal Vega señaló que, tras conocer el hecho, se realizaron las tareas de rigor en el lugar y se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

En las últimas horas se detuvo a un hombre mayor de edad, como sospechoso, y este lunes fue imputado como autor del delito de tentativa de homicidio.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.

Desde la Fiscalia se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que el acusado permanezca detenido.