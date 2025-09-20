Orán: Cliente trucho atropelló a un playero y escapó

Tras ser confrontado por empleados sobre un incidente del día anterior, un cliente arremetió contra uno de ellos con su vehículo, causándole heridas.

El incidente se desencadenó el 12 de septiembre por la noche, cuando el individuo se presentó en una estación de servicio ubicada en la intersección de la calle Sarmiento y la ruta nacional 50, en la ciudad de Orán. Allí, intentó abonar la carga de combustible con billetes presuntamente falsos, repitiendo una maniobra similar a la que habría realizado el día anterior.

Según consta en la denuncia, tres empleados de la estación de servicio increparon al hombre por la situación, ante lo cual este reaccionó de manera violenta. Se subió a su vehículo y arremetió contra los trabajadores, logrando impactar a uno de ellos. La víctima fue llevada sobre el capó del automóvil, mientras el conductor realizaba maniobras peligrosas para intentar hacerlo caer.

Finalmente, al frenar de manera repentina, el trabajador salió despedido e impactó contra el parabrisas del vehículo, sufriendo lesiones de diversa consideración. Otro de los empleados de la estación de servicio también resultó herido, sufriendo un traumatismo en la rodilla izquierda.

Tras el incidente, el agresor intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente demorado por las autoridades. Debido a las circunstancias descriptas la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías en turno que se ordenara su detención preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. En cuanto a la denuncia realizada por el pago con dinero apócrifo, se dio intervención a la Justicia Federal, que será la encargada de investigar la presunta comisión de este delito.