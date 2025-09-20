Mañana arranca El Triatlón de Primavera

Este domingo 21 a partir de las 8 habrá cortes totales, reducción de calzada y despejes en las inmediaciones del natatorio Perón, debido a la realización del Triatlón. Se recomienda a los vecinos utilizar rutas alternativas y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

Con motivo de la realización de esta competencia, que tendrá lugar este domingo 21 a partir de las 8 de la mañana, se implementarán una serie de medidas de tránsito en las inmediaciones del natatorio Perón, sede del evento. Estas medidas incluyen cortes totales de calles, reducción de calzada y despejes vehiculares.

Los cortes totales afectarán las intersecciones de las calles Caseros y Olavarría, así como Ayacucho y Urquiza. Por otro lado, se reducirá la calzada en las calles Coronel Moldes y Caseros, y también en Alvarado y Coronel Moldes. Adicionalmente, se realizará un despeje vehicular en la calle Ayacucho, en el tramo comprendido entre el Pasaje Ibarguren y la calle Alvarado.

El objetivo principal de estas medidas es garantizar el orden y la seguridad en todo el perímetro donde se desarrollará la carrera, protegiendo tanto a los competidores como a los espectadores. Por ello, se solicita a la comunidad en general que tome vías alternativas para evitar congestiones y demoras, y que preste especial atención a las indicaciones del personal uniformado que estará ubicado en cada esquina, brindando información y asistencia.