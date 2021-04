La Pobreza estructural del 53 %

Hablamos con el empresario de la carne, político y ajedrecista Alberto Samid quien hace años protagonizó una pelea con Mauro Viale, ahora criticó fuertemente las políticas de exportaciones que tiene Argentina: “Un país que te roban todo lo que tenés no puede salir adelante”. (Por Mario Molina)

Samid se desempeñó como diputado provincial entre 1987 y 1991 y entre 2014 y 2016, se desempeñó como vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, en entrevista con Cuarto Poder nos comentó: “Somos el país más rico del mundo, tenemos el oro, plata, litio. Vale 20 mil dólar la tonelada, tenemos petróleo de las dos categorías convencional y el de la piedra, tenemos gas, tenemos todos los pescados del mundo, una agricultura extraordinaria: tenemos con 6 artículos solamente el maíz, soja, sorgo,trigo nos da un igual a 150 millones de toneladas por año significa 50 km cuadrados. No solamente producimos esto si no que producimos vinos, algodón, azúcar, yerba, arroz, frutas de todo tipo, finas manzanas, peras, bananas etc. Pero nos pasa que nos roban todo lo que producimos, en todo lugar existe un cipayo de turno que por cobrar el 10% le entrega a los foráneos el 90 % esto pasa en la minería, pasa en la pesca, en la agricultura o en la mitad que sembramos”, manifestó Samid.

Y prosiguió “Con el tema de las exportaciones exportamos una tonelada de carne pero la vendemos a menos precio, se la vendemos a otra empresa de afuera luego esa empresa se la vendé a los chinos al doblé entonces los dólares se quedan afuera eso es lo que nos pasa. Pero llevamos 15 años preguntándonos que nos pasa! pero a esto se le suma el montón de charlatanes, y tipos que venden pescado podridos que van y dicen el problema que tenemos es que tenemos gente que no trabaja, tenemos muchos empleados públicos .Pero no dicen la verdad de todo el saqueo que nos hacen y un país que te roban todo lo que tenés no puede salir adelante”.

El último robo

En este sentido remarcó que por ejemplo Feiman hace 5 meses atrás salió a decir en todos lados que nosotros produciríamos la vacuna acá y pasó lo siguiente: “México nos sacó 50 millones de dólares diciendo que nosotros la produciríamos acá y ellos allá la envasarían para luego distribuirla acá. Pero pasaron los 5 meses y salió de nuestro país salieron 20 millones de vacunas pero no fueron a México si no que fueron a Estados Unidos por que México dice que Estados Unidos no le mandaban los insumos para envasarla. Estados Unidos la recibe, la envasa y después no la pudieron mandar por que no la autorizaba Estados Unidos y acaparan todas las vacunas ellos para luego extorcionar al mundo. Entonces para que te den la vacuna te piden cualquier cosa, bueno éste es el problema que tenemos. Todas las riquezas que tenemos siempre sale un cipayo de turno que por el 10 % te la entrega”.

Por qué tenemos el 53 % de Pobreza

“Nos roban todo primero fue el gobierno de Perón, luego el gobierno de Néstor Kirchner, quien lo llamó a fondo le pagó le dijo no vengas mas y llenó el banco central con 56 millones de dólares y luego siguieron los 2 gobierno de Cristina y ni hablar del Gobierno de Macri que no defiende nada y nos siguieron robando. El robo que nos hace Paraguay con las barcazas es terrible, los chinos y los Gallegos nos roban los pescados. Esto se puede mostrar en un artículo que sacó La Nación donde muestra desde un helicóptero cómo nos roban, pasaron mas de 20 días y el Gobierno nuestro no dice nada tampoco es capaz de llamar a los embajadores de los países ladrones y decirles viejo que pasa acá”, remarcó.

“Mirá yo confiaba mucho en éste gobierno que íbamos a cambiar muchas cosas pero pasó un año y medió yo todo esto se lo informe se lo pasé por escrito le dije cómo nos roban cual era la solución todo pero paso el tiempo y de lo único qué se habla es 60 % de salud y el 40 % del poder Judicial pero no hablamos de cómo sacar el país adelanté entonces quiere decir que le erramos al diagnostico y otros van a la televisión a confundir a vender pescado podrido a decir el problema es este es aquello etc”.

Litio para los Chinos, oro para Chilenos

Samid aseguró que “en Jujuy se llevan 50 camiones de litio por día que lo llevan hasta Santa fe allí lo cargan y lo llevan a China. En éstos momentos China con el litio nuestro ya producen autos y teléfonos por que el litio es extraordinario por que esta reemplazando al petróleo. La pregunta es dónde está toda esa plata? Pero sin embargo lo venden y promocionan al litio como Nacional algo nuestro cuando en realidad se lo roban todo. La única manera es el pueblo va a salvar al pueblo!. Acá se tiene que armar de una vez por todas un 17 de octubre por que el pueblo sabe donde esta todo.”

“Mira lo que pasa en Mendoza, los chilenos se metieron 40 km por abajo por que son mineros se están llevando el oro nuestro por 40 km y nadie dice nada por que están arreglados si lo saben todo en Mendoza. Así no vamos a cambiar nunca por que nosotros quedamos acá para contar los pobres mientras ellos del otro lado cuentan los dólares”.

El Peronismo

Samid se refirió a las elecciones para el PJ “Mira hubo elección para renovar las autoridades del Partido Justicialista en el orden Nacional sé presentó Rodríguez Saa y nosotros le debemos a ellos algo muy grande cuando Alberto en el 2019 convocó a todos los dirigentes del país y dijo vamos a caminar por la unidad para ganar y desdé allí empezamos a militar todos para que ganará el peronismo, bueno se presentó para competir y no lo dejaron competir después en el orden provincial se presentó la Campora y nosotros, pero mira las vueltas de la vida la Campora estaban todos afiliados al partido de Cristina Unidad Ciudadana ni eran afiliados al justicialismo y nosotros si pero nos dijeron no ustedes no pueden jugar por que esta lloviendo entonces seguimos con el dedo mágico que elige a las autoridades y esto no es así. Perón cuándo tenía poder tenía 1millon de personas que lo seguían. Un día se despertará el pueblo y dirá basta”, manifestó el empresario cárnico.

La Muerte de Mauro Viale

“Con respecto a éste tema la verdad mí esposa , mis hijos y yo nos cayó cómo balde de agua fría por que muere un hombre que se cuidaba 100%, un hombre recontra sano, no fumaba, no tomaba alcohol, un hombre de familia. La verdad con el atercado que tuvimos alguna vez con el tiempo yo me di cuenta lo que había pasado en esa pelea ésos empujones me di cuenta que era un provocador profesional que vivía de eso y bueno cada uno se la rebusca cómo puede viste cómo Mauro se la ganaba peleándote pero con el tiempo comprendí que era un provocador profesional y que se ganaba la vida de esa manera y que yo no me tenía que meter desdé allí nunca más nos cruzamos por que yo no tenía ningún problema con el ni el conmigo. Una vez Scioli en Villa la Ñata organizó un torneo que realizó a benefició de un colegio e intentó arreglarnos viste pero el no estaba para arreglos ni yo tampoco la verdad lamentamos mucho lo que pasó”.

El Peronismo Republicano cómo salida

Samid opinó sobre este grupio “Éstos republicanos trabajan para Macri juntan votos para Macri es un invento para llevarles votos a Macri desdé el Peronismo .Picheto fue Vice de Macri y dice representar el Peronismo Republicano yo creo que se tendría qué llamarse Peronismo Traidor. Yo tengo diferencias con el peronismo pero yo prefiero definirla en el Peronismo no me voy a poner en la vereda del frente lo que tendríamos que hacer es convencerlos a los que no nos dejaron participar es que la única forma de que vuelva a ganar el peronismo es meter a todos adentró y llamar a elecciones y el que gana conduce y el pierde acompaña”.