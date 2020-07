El bandoneonista Juan Manuel Alzogaray realizó un duro descargo en Facebook acusando a Oscar Esperanza Palavecino de no haberlo convocado para un show vía streaming.

Una nueva denuncia por maltratos y discriminación envuelve al músico Oscar Esperanza «El Chaqueño» Palavecino. Esta vez, el bandoneonista Juan Manuel Alzogaray utilizó sus redes sociales para relatar que el músico lo dejó de lado sin explicaciones en sus últimas presentaciones.

Según describió Alzogaray, el «Chaqueño» utilizó un reemplazo para su show más reciente que brindó vía streamig y nunca le dio explicaciones sobre el caso.

«Tuve que comprar por primera vez una entrada para ver con mi familia desde afuera un show del Chaqueño, donde hace 28 años siempre estuve sobre las tablas del escenario y siempre fui exclusivo de él», relata Alzogaray.

«Esto de aguantar ver llorar a mi esposa de rabia e impotencia por una injusticia, ser castigado, discriminado, sólo por hacer bien mi trabajo y ver a mis hijos con una desilusión y una angustia tremenda al ver que fui reemplazado y que mi trabajo y su futuro peligran no se lo voy a perdonar jamás», expresa más adelante.

Aquí el comunicado del músico:

ESTOY DOLIDO TOTALMENTE, CON EL CHAQUEÑO PALAVECINO AL NO CONVOCARME PARA SU SHOW DE STREAMING Y EN OTROS SHOW ANTERIORES !!

TUVE POR PRIMERA VEZ QUE COMPRAR UNA ENTRADA PARA VER CON MI FAMILIA DESDE AFUERA, UN SHOW DEL CHAQUEÑO,DONDE HACE 28 AÑOS SIEMPRE ESTUVE SOBRE LAS TABLAS DEL ESCENARIO Y SIEMPRE FUI EXCLUSIVO DE EL.

ESTO DE AGUANTAR VER LLORAR A MI ESPOSA DE RABIA HE IMPOTENCIA POR UNA INJUSTICIA, SER CASTIGADO, DISCRIMINADO, SOLO POR HACER BIEN MI TRABAJO,

Y VER A MIS HIJOS CON UNA DESILUCION Y UNA ANGUSTIA TREMENDA AL VER QUE FUI REEMPLAZADO Y QUE MI TRABAJO Y SU FUTURO PELIGRAN,NO SE LO VOY A PERDONAR JAMAS.

CREO QUE ANOCHE SE PASO, EL TODO PODEROSO CHAQUEÑO PALAVECINO, DETONO LA BOMBA!!

SOY SOLO UN MUSICO,Y EL ES QUE TIENE TODO EL PODER PERO SOY QUIEN EN 28 AÑOS ESTUVO DENTRO DE SU HISTORIA Y LA HIZO MAS GRANDE Y NO ME LO RECONOCIO NI VALORO, ME DISCRIMINO EN MI PUESTO DE TRABAJO, COMO SI NO LE IMPORTARA LAS MIL COSAS QUE PASAMOS EN 28 AÑOS PARA QUE EL LLEGUE A SER QUIEN ES !!

SOLO VOY A DEFENDER LO QUE LE CORRESPONDE A MI FAMILIA.

UN ABRAZO A TODOS Y VOY A ESTAR CONTANDO PASO A PASO MI PROBLEMA CON TODOS LOS DETALLES MAS ADELANTE.

CREO QUE LA GENTE TIENE QUE SABER DE QUE SE TRATA TODO ESTO Y HACERLES VER QUE TODO LO QUE BRILLA NO ES ORO!! YO SIEMPRE ESTUVE DENTRO DE SU HISTORIA Y LO SE TODO !!