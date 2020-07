“En medio del monte los políticos solo aparecen para las elecciones”

En una entrevista con el concejal Raúl Pérez del Municipio El Galpón, este nos relató sobre las malas condiciones que sufre hoy en día el municipio, todo apunta a la poca preocupación del actual intendente. (Mario Molina)

Pérez manifestó que el paraje desde Vallecito hasta el Tunal es tierra de nadie, no hay caminos ni salas de primeros auxilios, las pocas que existen no cuentan ni siquiera con lo básico. Las infraestructuras son de maderas y desde que era un niño que esto se encuentra así en el total abandonó.

“No tienen absolutamente nada de nada, la gente los que pueden se va al pueblo o a la ciudad por problemas de salud” además relato un triste hecho y es que las personas que no llegan a la ciudad se mueren en sus casas ubicadas en zonas rurales.

Las promesas incumplidas de siempre

Raúl se encuentra un poco desilusionado “lo triste de esto es que en todas las campañas electorales los políticos prometen cosas que nunca cumplirán, como en el caso del intendente Federico Sacca que prometió que cada paraje tendría su delegado municipal para que cada delegado pueda gestionar cosas para los parajes, pero hasta ahora solo recibimos total ignorancia”. Sacca se comprometió en muchas cosas con la gente del paraje de Vallecito pero al ver fotos se cae en la cuenta de la situación, nos dice el concejal “mira como esta, como se encuentra sin nada la salita de primeros auxilios no tienen una refacción se llueve todo, adentro las maderas son viejísimas y solo se encuentra un enfermero al cual valoramos mucho su esfuerzo por que hace de todo, de médico, de maestro, de todo porque en medio del monte los políticos solo aparecen para las elecciones”

Que los escuchen

“Hoy gracias a la gestión que pude hacer puedo ayudar a la Salita de vallecito con medicamentos, todo el esfuerzo lo hago de corazón porque soy del lugar y conozco cada necesidad de la gente la verdad que golpeo puertas todos los días para tratar de que las autoridades tanto Provinciales como Nacionales vean en la situación en la que nos encontramos y puedan intervenir directamente”. Comenta Pérez.

Castigo político

Hasta el momento el Intendente Sacca no quiso atender al pueblo “le planteamos mil veces la necesidad de que nombren a los delegados municipales por cada paraje y no lo quiere hacer que no le interesan los parajes, que el gano con los votos de el Galpón nos responde siempre”. La situación es alarmante “Esto no da para más, la gente se muere por no tener caminos en condiciones y queremos que en el centro de Salud allá médicos y se cuente con todos los medicamentos necesarios para realizar los primeros auxilios a la gente” agrego el Edil.

Nación

Pérez se mostró a favor de las medidas del actual presidente Alberto Fernández “La pandemia viene haciendo estragos espero que se encuentre la manera de Salir de esto hasta el momento el presidente viene siendo implacable en esto, todos lo estamos viendo en las políticas públicas”, comenta también que ayuda con información a jubilados ya que estos no pueden acceder fácil a la información “el otro día vino a verme una señora mayor a pedirme si podía gestionarle un expediente en el PAMI donde le pedía al organismo que cubra algo de gasto en sus medicamentos que no podía comprarlos, la señora era del interior por supuesto poco informada por que en las zonas rurales no existe internet y mucho menos canales de televisión, entonces le dije señora los medicamentos “volvieron a ser gratis “para ustedes los jubilados y pensionados que cobran la mínima la señora se puso re feliz y hasta una lagrima le cayó, me dijo “yo toda mi vida fui peronista todavía conservó de aquel día en que Eva duarte vino a Salta y me regalo una muñeca de Trapo “. Desde ese entonces la tengo bien guardadita.”

La centralidad

Mientras los parajes sufren en Salta el foco está en los armados políticos a futuro, que marcaran de seguro un antes y un después en la realidad Salteña, como por ejemplo el re armado del Partido Justicialista y la construcción de PARTE, el partido de Alberto Fernández, que sería gran sorpresa, ya que se lo está armando, aún bajo poncho para competir en las elecciones provinciales y nacionales. El Gobernador tendrá que elegir a quien apoyar políticamente si a los candidatos de Parte o el PJ ya que en ambos juegan embestiduras provinciales y jugaran para ver quién se queda con la mayor representación en las cámaras Provinciales y Nacionales, todo está echado ya jugaron las cartas solo habrá que esperar como se van dando las cosas.