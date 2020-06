Conflictos municipales en puerta: Capital y Güemes se suman

El conflicto con los trabajadores de municipalidades crece en varios departamentos de la provincia y la pandemia no es un impedimento para reclamar derechos y solicitar sueldo digno. Tampoco para solicitar que los dejen trabajar de la venta ambulante. (Mario Molina)

Se agregaron dos municipios más como foco de conflicto al que ocurre en Colonia Santa Rosa y que fue retratado la semana pasada. Asentamientos y crisis habitacional, familias hacinadas expuestas a contagiarse, Hospitales y personal de salud protestando en las calles, municipales reclamando falta de pago y aumentos de sueldo, suba de los casos de Covid 19, protesta de trabajadores despedidos, vendedores ambulantes y hay sensación de que no serán los únicos problemas.

Güemes se suma

“Güemes está en llamas”, así lo manifestó Juan José Arce, Secretario General de ATE regional Güemes y agregó “Estamos de paro porque desde el mes febrero que venimos reclamando al gobierno el 30 % escalonado que se firmó en aquel entonces con el gobierno Provincial, aumento que ya lo cobraron, los del Poder Judicial, los docentes, los municipales de Campo Santo y Güemes todavía nada seguimos esperando”.

En un intento de resolver el conflicto el Intendente Sergio Salvatierra llamó a una reunión a los trabajadores, pero lejos estuvo de resolver las cosas “Nos reunimos con el actual Intendente y nos dijo que no nos pagará nada porque con el no firmaron nada, nos reunimos con el secretario del Interior Mario Cuenca y nos dijo que al Intendente ya se le envió los Fondos correspondientes de coparticipación, el Ministerio de Trabajo nos llamó a conciliación y no podemos concretar la reunión por el tema de la cuarentena y la falta de voluntad política por parte del Intendente”.

Los municipales están implementando asamblea permanente y cortes de ruta intermitentes como medidas de fuerza hasta lograr una solución, cabe aclarar que tanto la policía como la gendarmería fueron con la intención de destrabar el conflicto de manera que pidieron al Intendente si podía ceder una reunión con los trabajadores para liberar media calzada aunque sea, y grata sorpresa que se llevaron las autoridades al responder el “ Intendente “ que bajo ninguna situación se reuniría con los trabajadores por que el municipio no encuentra ni tiene fondos para asumir cualquier tipo de gasto como aumentarles el sueldo o pagar lo que dicen los trabajadores, por lo tanto las medidas continuarán.

En cuento a la ayuda de parte del gobierno nacional comenta José Arce “En este sentido la única que nos está ayudando es la diputada Nacional Lía Caliva porque su papá es el secretario General del S.O.E.M ellos son de acá ellos son de Güemes. Es importante que el pueblo de Güemes entienda la desagradable situación por la que estamos atravesando y a esto le sumamos el 8 % que nos deben del 2019 periodo que no se pagó, a un año es lamentable que tanto las autoridades municipales y Provinciales no tengan la voluntad de destrabar el conflicto. Se supo por los medios de comunicación que el municipio de Güemes recibirá fondos Nacionales para Obra pública un poco más de 70 millones de pesos y nos dicen que el municipio no tienen plata, es una burla no se puede jugar con la necesidad de la gente vamos a continuar con las medidas de cortes intermitentes en el ingreso a Güemes hasta tener una respuesta” dijo determinante.

Capital Vendedores ambulantes un conflicto en puerta

Los intendentes del interior no serían los únicos con problemas, a Bettina Romero se la suman las protestas de los vendedores ambulantes que solicitan al municipio poder vender en las calles, ya se presentó un protocolo de seguridad e higiene pero desde la municipalidad afirmaron que si se da lugar solo se le otorgaría un permiso de venta a 50 personas, solución rechazada por los vendedores pues afirman que solo en la ciudad ya son más de 200. La capital salteña es una de las ciudades más hostiles en cuanto a la venta ambulante se trata, tenemos lugares como San Salvador de Jujuy en donde los vendedores ambulantes ya pueden vender sus productos llevando un total protocolo sanitario, en cambio en la ciudad de Salta los ambulantes siguen siendo tratados como totalmente ilegales y “personas que afean la vista de la ciudad”, pasan los años y nunca se les buscó una solución.