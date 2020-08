“La UOCRA entrega a los trabajadores salteños” señalaron. Máximo Kirchner y el Partido Obrero su sumaron al apoyo a los trabajadores y solicitaron que le restituyan su fuente laboral a los despedidos. (Mario Molina)

En entrevista con el trabajador Ramiro Frías este nos cuenta detalles y motivos de la marcha que se realizó hacia la casa de gobierno en Grand Bourg “ya se cumplieron mas de 53 días del acampe innecesario que el gobernador no hace respetar el DNU presidencial que no se puede despedir a los trabajadores en plena cuarentena, somos 250 trabajadores que quedamos de la noche a la mañana en la calle. Hoy hemos logrado que nos reciba el secretario de gobierno en donde el planteo de que ELEVESA ya se había ido de la provincia pero el empresario solidario es Manfield» dijo el trabajador.

Los trabajadores dialogaron con el secretario de gobierno “ lo que nosotros le planteamos es que haga respetar el D.N.U presidencial, Villada ya tenia la bajada de línea desde Buenos Aires que ya lo habían llamado desde la secretaría de trabajo a nivel nacional para que solucionen el problema este”, mencionó.

Ayuda nacional

Máximo Kirchner llamó a Villada pero este no le prestó atención comenta Frías sobre el gobierno “sabemos como trabaja el gobierno y para quien esta trabajando en este caso no lo esta haciendo para los trabajadores Salteños fue una discusión con el secretario de Gobierno hasta que entendió los que nos pasa a nosotros que fue una estafa laboral a los Salteños que estas empresas vienen a llevarse el ‘Oro, plata , cobre’ y encima se atreven a despedir a los Salteños como puede ser que estas empresas sean de otra parte del mundo y vengan a tratarnos a los Salteños como ‘opas’”.

El secretario se comprometió con los trabajadores y les dijo que están hablando con las Empresas y que el Miércoles los recibirá en la Casa de Gobierno para solucionar el problema “yo le planteo a ellos como Gobierno que hay muchas mineras que nos reubiquen en otras mineras que no sea pura y exclusivamente Mansfield y nos preguntaron cuanto éramos y le dije 250 somos los despedidos pero que solo nos reubiquen a los 23 que estamos haciendo el acampe ya mas de 53 días pero vamos a ver que es lo que pasa lo importante es que de los 250 solo estamos «23 » al resto no le interesa si no ya estarían a acá con nosotros”.

“Tenemos compañeros acá en Capital que no vienen, pero están con la misma abogada ayer metimos un recurso de Amparo a nivel Provincial y a nivel Nacional la idea es que esto tiene que reventar por algún lado me están llamando a Nivel Nacional los medios de Comunicación esta gente amenazaba que se irían que si el Gobierno provincial no los cubre para nosotros lo mejor es que esta gente realmente se tiene que ir si no quieren tomar y darle puesto de trabajo a los Salteños”.

Tolar

“Monzón el Intendente de Tolar Grande ha permitido que gente de otra provincia haga el cambio de domicilio y ahora figuran como que son toldeños entiendes que son de Tolar Grande para poder trabajar en Manfield. Nosotros no decimos que no vengan gente de otra provincias a trabajar por lo contrario que vengan pero que Gustavo Sáenz garantice que el 90% sean Salteños como nos hacen a los Salteños cuando nos vamos a trabajar en otra Provincia primero los locales y después nosotros”.

El Trabajo Minero

“Por ejemplo yo manejo una Maquina que se llama ‘Manipuladora’ es una maquina que tiene para elevar las cosas 28 mil metros de altura. A nosotros nos pusieron como trabajadores de UOCRA y nada que ver allí esta el fraude y la malversación de fondos a la vista donde nos registran como albañiles , pintores , carpinteros y en realidad somos mineros este es el fraude que estamos denunciando y no es todo nos metieron un convenio UOCRA Neuquén , cuando nosotros trabajamos acá en Salta, es acá la evasión de impuestos a la vista con nosotros quisieron hacer lo que se les de la gana y no es así la cosa nosotros tendríamos que figurar en el gremio minero UOMA pero figurando en UOCRA en síntesis el gremio tanto la UOCRA se lavaron las manos entenderá los únicos que nos están apoyando es Máximo Kirchner , Jorge Guaymas Secretario General de la CGT distrito Salta , El Partido Obrero , la FOL , la CUBA , los Manteros”.

Suriani siempre al otro lado de la lucha

“Lo mandamos a leer, le dijimos antes de salir a realizar declaraciones en contra de los trabajadores y a favor de las patronales le dijimos que lo que realizan Obras de Albañilería es la Empresa Panadile que nosotros realizamos el Trabajo de Minero esto en consecuencia a que dijo que nosotros somos UOCRA y que realizamos obras civiles”.

Los Tercerizados

“Hay empresas que pagan 40 mil pesos el sueldo por ejemplo, pero en el recibo figura 10 mil por que te digo es una estafa laboral porque el Sr Osvaldo Nunci es el millonario mas grande de la Argentina que dejó en Neuquén a 800 compañeros sin trabajo imagínate nosotros acá en Salta la demanda por cada uno de nosotros es de $ 500.000 mil pesos cada uno esto lo tienes que multiplicar por 250. Saquen la cuenta de lo que le estamos reclamando a esta gente”, señaló el trabajador y agregó “nos liquidaron el sueldo como quisieron por ejemplo el sueldo mío para cobrar las vacaciones en Diciembre que son 9 días yo tendría que cobrar 29 mil pesos y en el recibo me salió 9 días menos 24 o sea que yo cobre $ 5000 pesos los 9 días de vacaciones me entiendes fue un estafa muy grande con complicidad de la UOCRA y Mansfield por que hacia una auditoría todos los meses y en 7 meses no realizó ninguna Auditoria esto pone en evidencia con claridad de la maniobra de estafar a los trabajadores Salteños no donde el sueldo básico de un minero es mínimo 90 mil Pesos por eso nos registraron en UOCRA para votarnos cuando ellos quieren sin previo aviso sin nada y te negrean como sin nada en las formas que nos negrearon con las horas y todo eso es lo que hace la UOCRA entrega a los trabajadores Salteños acá en la Provincia salteña en el recurso de Amparo que presentamos ante la Justicia es que se haga respetar el DNU Presidencial y nos devuelvan la fuente de Trabajo”.