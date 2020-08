Nancy Liendro contó la situación que le toca vivir luego que el juez Rodríguez Pipino ordenara desalojarla de su vivienda.

“El juez Pipino libra mi desalojo favoreciendo a un señor que, es oriundo y vive en iruya además trabaja en un hotel ostentoso de esa localidad en donde lo político abarca gran parte de su funcionamiento y por lo tanto el único momento que vino a pisar el terreno fue para agredirme y presentar hechos que no sucedieron”, señaló Nancy.

A través de un escrito la docente comenta la situación que atraviesa tras la orden de desalojo emitida por el juez Pipino.

La presidenta del Foro de Mujeres Irene Cari le brindó su acompañamiento a la educadora y repudió el desalojo al mismo tiempo que pidió a la comunidad ayuda: “Esta vez le toco a mi colega Nancy Liendro quien esta desalojada desde las 7 de la mañana con mas 20 uniformados ingresaron violentamente tirar sus pocas cosas a la calle, como sus afiches, cuadernos, fibrones;sus tizas e HIJITOS a la calle en medio del frio del amanecer y el sol recalcitrante en medio de la calle. Los cuerpitos de les niñes llorando prendidos de la panza de su madre donde viene un hermanito ya de 5 meses de gestación. Nancy da clases de apoyo a los y las niñas y niñes del asentamiento a cambio de un poco de mercadería, pues sus horas de clase en el sistema educativo es paupérrima..

Ayudemos a Nancy a pasar la noche…estamos con ella y con miles de mujeres y niñes sin techo propio ni agua ni pan..Acércate colega vamos a sumar la fuerza de las cuerpas por la profesora Nancy Liendro y sus niñes….

El relato completo de la docente es éste:

Crónicas de una muerte anunciada. *

El morbo de pensar una muerte por estar en la calle tal vez no sea de un femicida o el coronadengue, peros si el abandono de un estado o la incompetencia de un sistema judicial que responde a los que manejan recursos económicos u amigos con contactos políticos…

Soy docente y doy clases por mercadería por que no me alcanza, mi hijo y yo *necesitamos justicia* no pido mas que eso. Hace años vengo golpeando puertas por ayuda y hoy me encuentro en esta situación aterrada por que *NO QUIERO MORIR!!! *

ME DESALOJAN DE MI PROPIO TERRENO!!!!

… en plena cuarentena, donde piden solidaridad a los ciudadanos y todo un sistema vulnera a los que mas necesitamos, *LA JUSTICIA INJUSTA* que no permite el ejercicio de los derechos de una clase olvidada y eternamente postergada, que solo somos marketing en los discursos vacios de las campañas de políticas baratas.

*¿usurpe mi terreno sr Juez?. *

El juez Pipino libra mi desalojo favoreciendo a un señor que, es oriundo y vive en iruya además trabaja en un hotel ostentoso de esa localidad en donde lo político abarca gran parte de su funcionamiento y por lo tanto el único momento que vino a pisar el terreno fue para agredirme y presentar hechos que no sucedieron.

El juez Rodríguez Pipino avanza con un desalojo ignorando y desconociendo lo de mi abogado, esto ya lo viví en otro juzgado de violencia en donde juegan con la integridad y el derecho a defensa.

El desalojo y allanamiento que resuelve el juzgado en contra de mi familia, tiene responsables y no solo es el sujeto que sin cumplir sus obligaciones de esos “papeles” reclama mi terreno, algo que no podía acceder al no tener residencia aquí, sin el amiguismo político presente.

El organismo que entrega estos terrenos sigue funcionando, incluso con personas que fueron parte de las irregularidades que me perjudicaron, y junto al IPV sigue siendo cómplice de estas irregularidades al no aclararla o resolverlas.

Solo me queda pedir la actuación del señor gobernador que sigo en espera de su respuesta. Talvez no lo solucionan, por que no importa que un niño con tanto “tratados” y “organismos” que dicen que “funciona” no pueda vivir tranquilo con su madre que es la única que vela por él y tenga que quedarse en la calle. O talvez una mujer víctima de violencia de género, no merece la vivienda digna porque son solo los amigos, lo que apoyan en sus candidaturas, los que importan y acceden cómodament e hasta se dan el lujo de cobrar beneficios como el IFE el cual ni siquiera pude acceder por dictar 8 hs de clases en un colegio y el sueldo que persibo ni me alcanza para lo minimo .

Les pido a los organismos responsables y al sr gobernador no siga ignorándome lo único que solicito es que resuelvan esta situación con la urgencia que amerita, que a pesar de que cumplì con los requisitos, presentè formalmente todo lo que pude y no dieron ni me atendieron en ninguna oportunidad como el IPV y en caso de Tierra y bienes que en verdad presente la información fehaciente del señor y actualizada la condiciones en que se encuentra

*Nancy Liendro*