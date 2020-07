Entre las figuras prometedoras de Salud Pública, uno indiscutido es Marcelo Nallar, Gerente del Hospital Oñativia desde hace varios años, por elección de sus propios trabajadores. Ministeriable desde siempre, aunque en este momento no le interese reemplazar a Medrano. Eso respondió a quien lo llamó para sondear a quienes tenían disponible.

No aparece mucho, pero cuando lo hace, levanta bastante polvo.

La requisitoria mediática tuvo que ver la habilitación del nuevo laboratorio de Biología Molecular Infectológica. El Gobierno puso los fondos necesarios para adaptar el laboratorio de Biología Molecular Oncológica que ya viene funcionando hace unos años en el citado nosocomio. Mediante este laboratorio se podrán hacer test grupales en distintos puntos de la provincia para evaluar de una manera más pareja en todas las comunidades en las que no haya circulación viral.

Venimos con varios reveces dentro de la evaluación mediante PCR, falsos positivos y perdida de resultados son la constante de esta semana. Lo más acertado termina siendo el análisis de sangre que detecta anticuerpos, peso solo se realiza de forma privada y con un costo superior a los 5 mil pesos. Aunque después de las últimas declaraciones de Medrano, se crearon nuevas confusiones. «Los asintomáticos no producen anticuerpos», habría dicho. «Habría que ver dónde leyó eso la Ministra», dijo Nallar.

En los países que ya pasaron la pandemia se supo que solo el 20% de la población creó anticuerpos, pero ante una enfermedad tan nueva no hay estudios que determinen una confirmación absoluta de lo que se dice.

Ya le pasó con el peluquero a Medrano. Salió a decir que era un caso positivo y resultó que el resultado del PCR que se le realizó, se perdió y el estudio de anticuerpos le dio negativo, es decir que nunca tuvo la enfermedad.

Un caso claro que desmiente las declaraciones de la Ministra es el propio Matías Adet, que siendo asintomático, ya donó plasma 6 veces. Recordemos que este fue el llamado caso índice para Salta, aunque Nallar dice lo contrario. «Fue la mama de una colega que tuvo una neumonía en la primera semana de marzo, luego de que otro hijo, llegara desde España. Tuvo toda la sintomatología, pero en ese momento no se hacían todavía las PCR. Estuvo internada primero en el Hospital Militar y después en el Oñativia y ya está recuperada. Hace cosa de 20 días, nuestra compañera de trabajo nos dijo que pensaba que su madre había tenido COVID 19 y se le realizaron los estudios de anticuerpos a toda la familia. La madre, el padre y otra hermana resultaron positivos, nuestra compañera dio negativo y el hermano que vino de España, se fue antes de la cuarentena así que no sabemos si se hizo estudios o no. Debido a esto, se le hicieron estudios de anticuerpo a todos los trabajadores del hospital. Todos dieron negativo. Es por esto que creemos que el caso cero no fue Adet», explico el médico. «La Medicina no es una ciencia exacta, puede haber errores de todo tipo. Hay que investigar a fondo, no para encontrar al culpable sino para encontrar el problema». Nallar enfatiza que es necesario salir a buscar a los asintomáticos y no esperar a que ellos vengan. Es ahí donde aparecen los testeos grupales para 7 a 10 personas, full testing se llaman los kits. Se sabe que ya en abril, el gerente del Materno Infantil, Federico Mangione, había pedido el uso de estos test. El propio Gustavo Sáenz estuvo de acuerdo con la implementación de este sistema antes de tener circulación comunitaria y fue por eso que autorizó los fondos para poner en funcionamiento el laboratorio de Biología Molecular Infectológica en el Oñativia. Habría que ver con qué argumentos, Medrano lo desestimó hasta este momento, en que recién se va empezar con este sistema de detección.

Otro tema que evaluó el Gerente del Hospital Oñativia, es la falta de compromiso por parte de las clínicas privadas con la población salteña. «Esto se debe a la fragmentación del sistema de salud salteño -Salta tiene un 50% de su población sin Obra Social, un 25% con IPS, un 10% con PAMI, otro 10 con Obras Sociales nacionales y un 5% con prepagas- Cuando se juntan lo público y lo privado se logran grandes cosas. Tienen que complementarse porque no hay una guerra entre ambos, el sistema de salud es uno solo».