Aunque empleades del actual rector Victor Humo Claros salgan a desmentir y descalificar, estudiantes de medicina siguen denunciando que el ingreso es un colador.

Luego de las repercusiones de una nota que salió en nuestro semanario donde exponíamos las graves irregularidades vividas en carne propia por uno de los estudiantes de Medicina en Salta, empleades del actual rector de la universidad pública se dedicaron a dejar innumerables comentarios descalificativos tanto a la periodista que escribió la nota como a nuestro medio.

La publicación que tanto les molestó sin embargo no hacía otra cosa que reflejar lo que vivencian miles de estudiantes que han visto frustrado su sueño de estudiar medicina.

Una de las responsables de brindar apoyo a estudiantes que intentan rendir las materias para poder ingresar a la carrera realizó el siguiente descargo con respecto a lo que pasa:

“Soy responsable de un Centro de estudios que prepara para los ingresos. Muchas veces promocione mis clases en este grupo y he tenido alumnos que vieron mis publicaciones aquí. Me tomo el permiso de hacer un pequeño descargo con respecto a todo lo que sucede en la carrera de Medicina en la Unsa.

Leí en algunos comentarios: «los chicos no estudian» «no aprueban porque pagan para que les hagan los cuestionarios» «son unos vagos» «son unos porros». Y aparte de dolerme esos maliciosos comentarios, me dan pena. Porque me consta el sacrificio de muchos chicos, porque los vi estudiar horas y horas. Porque vivo con ellos el estrés y la presión de rendir los cuestionarios y los nervios de rendir el parcial.

Pasar a un nivel superior es un mundo que de por sí genera dudas, inseguridades y miedos. Y eso lo sabemos todos los que iniciamos ilusionados una carrera en la UNSa, institución que amo y defiendo siempre por ser casa y cuna de la educación superior gratuita y universal. Pero con dolor hay que denunciar irregularidades que se dieron en este ingreso.

Primero, los problemas que muchos chicos tuvieron para inscribirse debido a que no les llegaba el correo de confirmación o porque no existían respuestas desde los números o los correos que pusieron para justamente evacuar dudas o consultas.

Segundo, los cuestionarios llenos de fallas y errores. Con consignas incompletas o incoherentes. Con opciones repetidas o preguntas sin opciones para responder. Con el tiempo que se congelaba o problemas con la plataforma que se saturaba o caía.

Tercero, que no suban las correcciones de los cuestionarios. No solo les sirve saber si aprobaron o no, también les sirve aprender del error, revisar en que fallaron para así prepararse para el parcial.

Cuarto, las clases en videos. Algunos son lecturas de Powerpoint (y disculpen, pero se súper notaba que leían) y no les dan lugar al alumno a qué consulten o pregunten. Y cuando preguntaban la respuesta del docente era ‘lea el material». Material que nada les costaba subirlo en plataforma para que todos tengan acceso. Hay muchos libros que si pueden descargarlos gratis desde Google pero otros no, son pagos. Y nada les costaba subirlos para que todos puedan descargarlos. He compartido de manera gratuita todos los PDF de toda la bibliografía de todo el programa.

Quinto, el parcial. Que tanto misterio tiene que no suben las consignas a plataforma ? Esa era la manera que los chicos tenían para poder estudiar para el recuperatorio. Porque calculo que prepararon otro examen para la recuperación. Entonces, porque no lo suben ?

Sexto, la creación de un foro para consultas administrativas. De esa manera los chicos no estarían preguntando en clase dudas que tienen con la plataforma o la inscripción.

Séptimo, clases de consultas en vivo. Lo hicieron la primer semana y dejaron de hacerlo. Se aprende mucho más cuando te responden, no cuando te ignoran.

Y por último, el nivel del secundario. Una real pena. Y ahí nos damos cuenta que fallamos todos. De 5 mil interesados, solo 700 pasaron al parcial y NINGUNO lo aprobó. De 5 mil, ni un alumno logro aprobar el examen. Entiendo que tendrán en sus manos vidas humanas, entiendo la importancia de la carrera y soy muy consciente que DEBEN ESTUDIAR y es algo que se los repito a diario a los chicos. Pero me apena que tanta lucha por tener está hermosa carrera en Salta sin que dependa de Tucumán se vea empañada y arruinada por tantas irregularidades, fallas y equivocaciones. Espero de corazón vean encontrar soluciones a estos temas. No les pido que bajen las exigencias ni que aprueben a todos regalando notas. Los que llegaron al parcial realmente estudiaron y les dedicaron incluso hasta 20 horas por día al estudio. No son vagos. Son chicos que se sacrificaron por conseguir sus sueños. Que la UNSa no se convierta en destructora de planes, seamos facilitadores de conocimientos para nuestros futuros profesionales. POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA, INCLUSIVA, Y DE CALIDAD.

¿La medicina no es para cualquiera?

Una de las etiquetas que se le puso a la carrera por su dificultad en el acceso y es que en parte ser médica/o implica de alguna forma un privilegio de clase, demostrando una falta de responsabilidad del estado en la situación de la formación de la salud nacional. Se podría decir que hay un exceso de meritocracia sin considerar que algunes necesitan más ayuda que otres para conseguir los objetivos.

Si algo tiene la universidad pública es el espíritu de la educación, del empoderamiento de les hijes de obreres, ser pública e irrestricta y para todes, entonces ¿Por qué tanta restricción en una profesión que debería tener todo el apoyo para que estudien miles?.

La falta de presupuesto y de fondos también es un problema. Si se sabe que cada año hay 5000 o más personas que se interesan en la carrera de medicina y solo entra en 5% ¿Por qué no se pone el foco en esto?, ¿Dónde está el problema para que se produzca semejante purga?, ¿Qué falla en la educación provincial?. ¿Por qué se destina tan poco presupuesto a la medicina? Y es que se ocultan muchas realidades, cuestionamientos e irregularidades.

Desde ya mucha fuerza para los que luchan por un mejor acceso del pueblo a la universidad, a una carrera; y cuidado por qué se enfrentan a una estructura universitaria conservadora donde hay muchos dispuestos a «morir» (según nos comentaban) por mantener «la buena imagen» de una autoridad atornillada a costa de devolver favores y acomodadas.

Algunos comentarios vertidos en facebook con respecto a carrera:

«El sábado fue el recuperatorio del primer parcial. Hay que ver cuántos aprueban. De esos que aprueben deben seguir cursando y aprobar 4 cuestionarios para poder pasar al 2 parcial. Una vez aprobado todo eso recién ingresan a la carrera»

«Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras y yo como docente de años, apoyo a los estudiantes. Se sacrifica toda una flia, y el estrés que sufre toda la flora es penoso. Con este sistema de ingreso estamos haciendo que más estudiantes deserten de los estudios y después es fácil preguntarse por tantos desocupados. Son estudiantes frustrados por culpa de un examen de ingreso con requisitos incumplibles como el tiempo. Sean sinceros profes de la UNSA NO UDS PODRÍAN REALIZARLO EN EL TIEMPO IRRISORIO QUE DAN»

«Estoy totalmente de acuerdo y triste a la vez , de la forma que se manejó,mucha presión mi hija bajó de peso ,se esforzó todo el año pasado se preparó y más en las tres semana de los cuestionarios no salía de su habitación estudiando ,yo se que no es fácil pero teníamos la esperanza de que pueda entrar y no logró, en los últimos dos días para el primer parcial quedó afuera y ella me dice que sabía pero cada vez los tiempos eran más cortos para responder preguntas teóricas y prácticas, sufría como madre por ella ver su esfuerzo y ver que quedó afuera es muy fuerte , obvio que ahora volveremos a prepararnos para intentar el próximo año que Dios nos acompañe»

«Es tan complicado, muchos ya hasta hablan de acomodos para ingresar».