Iniciaron acciones legales por irregularidades en el ingreso a Medicina en la UNSa.

Por: Gabriela Hernández

Una gran olla se abrió en la casa de altos estudios en Salta, y es que en la universidad nacional (lugar que eligen miles para estudiar) las autoridades habían prometido que el ingreso a medicina iba a tener menos restricciones en el ingreso, esto no se cumplió y hubo personas que ni siquiera pudieron acceder a rendir, es por esto que un grupo de personas está realizando distintas acciones para poder devolverle las esperanzas a miles de poder ingresar.

En comunicación con este medio un representante de los afectados por no poder ingresar a medicina dio detalles de las medidas de fuerza a realizar.

En cuanto al origen del problema dijo: «todo se originó debido al problema que se comenzó en la plataforma virtual, ya que ocurrieron muchas fallas en las cuales la UNSa no se hacía responsable, posteriormente pedían que mandemos mensajes al correo de la UNSa informando sobre el problema pero los mensajes no fueron contestados. Y en la marcha pedimos que debido a la irregularidad y al hecho que nadie ingresó en el actual parcial el cual rindieron más de 700 chicos de los 6000 que estábamos haciendo la carrera, que la materia sea regular y no promocional para ingresar, ya que técnicamente toda materia tienen que ser regular y ellos no lo cumplen».

Sobre si se pudieron reunir con autoridades dijo «nos reunimos con autoridades pero solo nos daban soluciones de palabra y no con hechos, todo para lograr sacarnos de la institución».

En redes sociales hubo rumores de «acomodos» para ingresar a medicina respecto a esto agregó el ingresante «la verdad es que todos los años hay esos rumores se sospecha que en este año fue más notorio debido al hecho del cambio de notas antes de mostrar la lista de los que rinden el parcial el cual dejó a varios chicos fuera e ingresaron otros, estamos tomando acciones legales, la cual muchos chicos concordamos con un abogado para llevarla a cabo».

Persecución hacia los que reclaman

La persona prefirió permanecer cómo fuente anónima en lo posible, ya que «la unsa como que ficha a los chicos y nos complica la vida», testimonio que se puede escuchar de varias personas en diferentes hechos. ¿Qué clase de institución hace sentir amenazados a sus miembros que reclaman algo justo?

Por último la fuente pidió a los que no pudieron ingresar a medicina que se sumen a la causa, ya que si no cambian las cosas este año el año que viene van a mantener las nuevas reformas». Desde su apertura en Salta el 80% de los postulantes a medicina queda fuera del sueño de ser médico, situación que no sucede en Tucumán.

Pandemia

En la pandemia por COVID19 quedó en vista que al frente de lucha lo constituyó el personal de salud, la falta de médicos fue uno de los problemas principales a la hora del combate para salvar vidas de personas, entonces ¿De qué sirve seguir restringiendo la carrera de medicina?, si al aprobar todas las materias e instancias de la carrera una persona ya puede ejercer como doctor/a, dejando el pedido de examen de ingreso cómo una acción innecesaria. En el norte argentino en zonas alejadas o en las localidades también se hace notar la falta de doctores, a veces médicos de capital hacen visitas de una vez al mes a distintos lugares, es decir las personas del interior de la provincia no tienen un acceso continuo a servicios de salud y a muchos se les complica transportarse en búsqueda de especialistas, más si se trata de ancianos.

En conclusión son miles los que pagan centros de formación sólo para acceder a la carrera cuando ese apoyo podría darse durante el cursado incluso pero con la seguridad que esa persona ya se encuentra dentro de medicina.

Por una carrera de medicina accesible y para todos, donde los estudiantes cuenten con apoyo de formación estatal para su cursado.

Datos a tener en cuenta:

Denominación de la carrera: Medicina

Titulación que se expide: Médico

Grado académico de la carrera: Grado

Duración: 6 años

Purgando

*Este año menos del 30 por ciento de los inscriptos para Medicina de la UNSa podrán rendir el ingreso, los cuales pasarán nuevamente por otro filtro. Al ver este tipo de acciones cada año menos personas se animan a intentar ingresar a medicina, y es que la carrera en Salta no está preparada para bancar la demanda y es que al parecer sirvió más para bancar elecciones de autoridades, por lo que algunos afirman que aún hay mucho humo en su implementación.

*La sede Salta de la carrera de medicina comenzó en el año 2015 bajo dependencia de la Universidad Nacional de Tucumán y con un cupo de poco más de 60 alumnos que se mantuvo estable a lo largo de este tiempo, por lo que la autorización para la apertura de la misma en la UNSa para el año próximo significa un paso importante respecto a la oferta educativa de nivel superior en la región.

*legisladores plantearon articular mecanismos de ayuda a estudiantes de bajos recursos, a través de becas, albergues y otros incentivos, que permitan el acceso de todo aquel joven que tenga la voluntad de estudiar la carrera, pero una cosa es la voluntad y otra la difícil misión de pasar una gran purga para estudiar medicina, se gasta más para prepararse para el ingreso que para el cursado que es incierto.