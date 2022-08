La crisis económica que atraviesa el país y la inflación acumulada de más del 62% en lo que va del año repercutió en el precio de los medicamentos. También existe un faltante de ciertas drogas que no pueden ingresar al país lo cual se convierte en un problema para las personas que dependen de dichos medicamentos.

Por Guadalupe Macedo

El recorte a las importaciones y la suba de la materia prima son las principales causas por la suba de precio de los remedios en la provincia de Salta. Los principales medicamentos que faltaron fueron los vinculados a las enfermedades estacionales como los vinculados a aliviar los síntomas del resfrío, remedios de venta libre para la congestión nasal, fiebre, dolores de cabeza, garganta y corporales. En segundo lugar, los medicamentos vinculados a las alergias tuvieron un faltante. El faltante se dio en marcas puntuales, por lo que no se ha generado una faltante masiva porque existan alternativas para la medicación.

«Básicamente, lo que está sucediendo con el tema de los faltantes de medicamentos es que son puntuales, particularmente en los que son de estación que, si están en falta porque no dan abasto, pero debido a la gran cantidad de oferta que hay se puede sustituir con distintas marcas comerciales realizados por distintos laboratorios porque hay otras marcas del mismo producto. Hay una oferta de marcas comerciales numerosa y hay muchas marcas por lo que puede faltar una o dos, pero hay otras que la sustituyen», expresó Mario Assad, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salta.

Desde la Cámara de Farmacias de Salta dice que “Hay faltantes puntuales, aunque no son graves o productos irremplazables por el momento”. La titular de la Cámara de Farmacia Susana Carrasco anuncio que en la provincia el abastecimiento “viene siendo normal de los laboratorios a las droguerías y de las droguerías a la farmacia. Siempre teniendo en cuenta que en Salta tenemos una sola droguería y nos abastecemos bien”.

Los farmacéuticos a pesar de no registrar gran déficit de medicamentos, dicen que el contexto social es insostenible ya que tienen prestaciones que tardan ente 60 a 90 días para efectuar el pago, por lo que con los grandes incrementos de precio no pueden sostener la compra de remedios. “Esto se debe a que estamos comprando a los laboratorios los medicamentos a 30 días y estamos cobrando recién a los 90. Eso es insostenible para las farmacias. Estamos en la puerta de un gran problema con las obras sociales. A nosotros se nos va toda la rentabilidad y no podemos reponer lo que vendemos”, expresó Puló. Las farmacias adquieren el producto, pero con “remito abierto, es decir, que venden el producto, pero el pago será revalorizado al valor del dólar de ese momento” contó Sabio Navarro, secretario de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta.

Otra complicación que existe es la traba a las importaciones, Francisco Puló, de la Cámara de Propietarios de Farmacias dijo que “es probable que se empiece a sentir la falta de muchos remedios ya que todos los medicamentos tienen componen importados que pueden ir desde el blister para las pastillas o el recipiente para los jarabes”. Las restricciones a las importaciones llevo a que los medicamentos tengan un gran incremento en los precios ya que todos requieren algún insumo que es importado. «Todavía no se siente el faltante por lo que está normal la situación. Las farmacias estamos trabajando con los stocks normales, pero las otras cosas como perfumes, cremas importadas o mamaderas si vamos a tener faltantes. O no nos están reponiendo o no tenemos precio. Son semanas complicadas», remarcó Puló.

Sabio Navarro, secretario de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta en Profesional FM dijo que actualmente el gran problema con los medicamentos es que “las compañías farmacéuticas tienen patentes, es decir, el derecho que tiene esa empresa para que se puedan utilizar los principios activos cuya fabricación es el exterior. Este factor, está alcanzado por las restricciones a las importaciones”. Esto restringe la capacidad de la fabricación y el abastecimiento de medicamentos a lo largo del país.

Plan Pacientes “Cuidados”

Desde el 19 de julio de 2022 el gobierno puso en marcha el plan nacional para el cuidado de precio de los medicamentos. Busca mantener el costo de los medicamentos por debajo de la inflación por 60 días, y toma como base los precios vigentes en el mes de junio. El plan ofrece un «35% de descuento en todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva», es decir que no cuenta con obra social o prepaga. Establece que los remedios pueden tener un incremento máximo de hasta un punto por debajo del Índice de Precios al consumidor (IPC) del mes de junio.

La Titular de la Cámara de Farmacias de la Provincia Susana Carrasco explico que el plan anunciado por el gobierno no es como se lo anuncia ya que “En realidad a lo que se comprometieron los laboratorios es a que el incremento del medicamento no supere el índice de precios al consumidor por 60 días tomando como base el 30 de julio”. Los precios de los medicamentos tendrán un gran incremento luego de los 60 días establecidos para el congelamiento de precio poniendo en riesgo que muchas personas no puedan acceder a su medicación necesaria para vivir mejor.