El comunicador social, que se rasca a dos manos en la cámara de Diputados, dijo que esta área municipal tiene “sabandijas” que coimean.

Habló el primero trabajador… el bettinista Martín Grande, diputado nacional y dueño de una emisora en la provincia, salió a respaldar el desmantelamiento de Tránsito, que impulsa Bettina Romero.

“El problema mayor, es que parte de los trabajadores son “coimeros”, dijo en su editorial radiofónica.

También dijo: Quizás peque de ser demasiado sincero, creo es preferible eso y no ocultar las cosas. “Son unos coimeros”, ese es el concepto de la comunidad para con el personal de tránsito, y lo tienen bien ganado gracias a un grupo de “sabandijas” que ensucian al resto del equipo.

El diputado nacional del PRO, que a veces ni se toma el trabajo de calentar su banca, dijo que la intendencia no puede tener a un equipo como este, que lo primero que haga “es salir a coimear”.

“Vale destacar que no son todos pero los pocos o muchos, tienen la fama bien ganada”, dijo.

Grande enfatizó que “la Intendenta Bettina Romero, con inteligencia está recortando por aquí, por allá, por lo que tendremos un nuevo equipo en Tránsito”.

Y concluyó, el nuevo alfil bettinista: “el haberle quitado la potestad de hacer multas traerá quejas de todos lados, habrá paros, y la jefa comunal no tiene que aflojar. Hay que terminar de una vez por todas con esto, la intendenta cuenta con nuestro respaldo”.